Мениджърът на Тотнъм Томас Франк иска да превърне стадиона на отбора в крепост за противниците, но знае, че ще е необходима "невероятна сплотеност" с феновете, за да се постигне това, пише агенция ДПА.

"Шпорите" приемат Астън Вила в неделя, нетърпеливи да прекъснат слабата си домакинска форма във Висшата лига, след като през 2025 година постигнаха само три победи в елита.

По-голямата част от мрачната серия от три домакински успеха в 17 мача от първенството на Англия дойде под ръководството на предшественика на Франк - Ангелос Постекоглу, който се бореше с криза с контузии в началото на годината, преди да даде приоритет на триумфа в Лига Европа пред срещите във вътрешния шампионат.

Краткият мандат на Томас Франк до момента обаче доведе до смесени резултати на стадиона с 62 850 места, като се чуха освирквания след загубата от Борнемут през август и след разочароващото равенство 1:1 с Уулвърхямптън през миналия месец.

52-годишният специалист е решен да се радва на още домакински успехи като тези срещу Бърнли и Виляреал, но знае, че както футболистите, така и феновете трябва да изиграят своята роля.

На въпрос дали стадионът на Тотнъм е твърде хубав, за да се превърне в крепост, Франк отговори: "Не би трябвало да бъде. Не са ли мислили много за акустиката на стадиона, така че да звучи много силно, когато привържениците са зад отбора? Предполагам, че това е част от отговора. Ако имаме сплотеност и енергия между феновете и отбора, на стадиона ще има невероятен звук, шум и енергия, които, надяваме се, ще ни тласнат напред."

"Бихме искали домът ни да бъде крепост. Това е крайната цел. Можем ли да направим дома си невероятно трудно място за посещение? Тогава ще разберете, че работата е наполовина свършена по отношение на това, което искаме да постигнем. Трябва да вървим ръка за ръка. Не може да е само отборът и не може да са само феновете", каза още Томас Франк и продължи:

"Това е абсолютно ключово и трябва да направим всичко възможно, и работим невероятно усилено, за да се представяме добре. Но също така се нуждаем от малко помощ и от феновете, особено в трудните моменти. Колкото по-добре могат да подкрепят тима, толкова по-добре ще бъде. Имаме нужда от това, защото, когато нашите фенове са зад отбора и стадионът е разтърсващ, това е едно от най-добрите места в света."