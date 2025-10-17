Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани може да направи дебют в шампионата на Англия

Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани може да дебютира във Висшата английска лига в двубоя срещу Астън Вила в неделя, а контузия пречи на халфа на лондончани Ив Бисума да играе, заяви мениджърът на "шпорите" Томас Франк.

Коло Муани, който се присъедини към Тотнъм под наем от Пари Сен Жермен миналия месец, пропусна последните пет мача заради контузия, докато Бисума е с проблем с връзките на глезена, след като игра за Мали в квалификациите за Световното първенство през октомври.

"Коло Муани тренира вече две седмици с отбора. Изглежда все по-добре. Той ще бъде сред претендентите за участие в състава. Това е доста положително. Бис за съжаление имаше проблем след мачовете на националния отбор. Това ще го държи извън игра в продължение на седмици", коментира Франк пред медиите в петък.

Нападателят Доминик Соланке също все още е отсъстващ от терена поради проблем с глезена, след като претърпя лека операция миналия месец.

"Шпорите" са без седем контузени играчи, включително Деян Кулушевски, Джеймс Мадисън, Раду Драгушин и Кота Такаи.

Тотнъм се намира на Трето място в класирането с актив от 14 точки.