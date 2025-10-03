Мултижанров концерт постави финала на „Софийски музикални седмици“

Мултижанров спектакъл постави финал на 53-ото издание на международния музикален фестивал „Софийски музикални седмици“. На събитието в зала „България“ звуча класическа музика, поп, български фолклор, имаше балетни изпълнения, четене на поезия, видя репортер на БТА.

В концерта, наречен Esperanza for Life (Надежда за живот), участваха пианистката Надежда Цанова, която е и негов музикален директор, пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, младежкият „Таен оркестър” с диригент Николай Стоев, младата цигуларка Лора Маркова, оперните певици Виолета Радомирска и Стефани Кръстева, примабалерината на националната опера Веса Тонова, премиербалетистът Росен Канев, джаз пианистът Станислав Арабаджиев, балетното студио „Джулия”. Изявиха се също 19-годишната Лидия Ганева и изгряващата звезда на берлинската сцена Джулиан.

С най-много аплодисменти бяха посрещнати изпълненията на хор „Ваня Монева“, които представиха обработки на „Тебе поем“, „Седнало е Джоре“, „Злато моме“ и „Бре, Петрунко“. Специален бе актрисата Йоана Буковска-Давидова. Водещи бяха певицата Йоанна Драгнева и принцеса Теодора фон Ауерсперг от едноименната фондация-организатор, която подкрепя „SOS – детски селища“ в България и безстопанствени животни.

„Днес се събираме, не само за да се насладим на преобразяващата сила на музиката, танца и изкуството, но и за да почетем красотата и силата на самия живот. Чрез този концерт ние честваме духа на надеждата, състраданието и творчеството. Всеки изсвирен тон, всяко движение и всяко артистично изразяване носи послание – заедно можем да създадем свят, изпълнен с доброто, грижа за природата и подкрепа за деца и животни в нужда. Нека магията на изкуството вдъхнови всеки от нас да носи надежда и радост в света“, каза Теодора фон Ауерсперг.

Концертът Esperanza for Life е под патронажа на президента Румен Радев, който изпрати кошница с цветя на организаторите.

Както писа БТА, с този концерт се поставя началото на глобалната инициатива Esperanza for Life на фондацията „Теодора фон Ауерсперг”, която цели да обедини хората и културите по света чрез изкуствата в общата мисия за състрадание, помощ и подкрепа на най-уязвимите.