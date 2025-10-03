С концерт под наслов “Ако си дал от себе си” Крушари отбеляза годишнини от създаването на три социални услуги в общината – 20 години от откриването на Дома за стари хора „Света Петка“ в село Добрин и 10 години от откриването на Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост, както и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Крушари. Събитието се състоя в Народно читалище "Йордан Драгнев - 1894" в центъра на Крушари.

Заместник-кметът на община Крушари Назмие Люман прочете поздравителен адрес от името на кмета Илхан Мюстеджеб, като с него приветства служителите в социалните услуги. „Най-искрени благодарности за труда, за енергията, която влагате в работата си ежедневно, за отношението, за разбирането. Социалните услуги изискват много отдаденост и професионализъм, защото хората, които ги очакват, имат истинска нужда от тях. Нека заедно винаги сме подслонът, домът и закрилата, от които нуждаещите се имат нужда“, каза тя.

Юбилеен плакет беше връчен за целия персонал на Дома за стари хора “Света Петка” в село Добрин, с директор Исмаил Османов. С почетен плакет община Крушари удостои първия управител Дарина Желева, отличието получи нейният син Христо Желев.

Юбилеен плакет получи и персоналът на услугата Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с управител Сибел Исмаил.

За иновативни подходи, инициативност и постоянство в грижата за възрастни хора Община Крушари отличи екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Крушари. Призът получи директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" в общината Димитрина Желева.

Почетен плакет получи и д-р Хасан Адемов, който 20 години участва във всички социални начинания на община Крушари.

В концерта участваха Професионален фолклорен ансамбъл “Добруджа”, с главен художествен ръководител Стоян Господинов, певицата Мая Нешкова и дует “Аморе” от Русе.