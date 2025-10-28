Подробно търсене

Миналогодишната шампионка Виктория Голубич преодоля първия кръг на турнира по тенис в Цзюцзян

Кремена Младенова
Миналогодишната шампионка Виктория Голубич преодоля първия кръг на турнира по тенис в Цзюцзян
Миналогодишната шампионка Виктория Голубич преодоля първия кръг на турнира по тенис в Цзюцзян
снимка: AP Photo/Lindsey Wasson
Цзюцзян,  
28.10.2025 14:06
 (БТА)

Миналогодишната шампионка Виктория Голубич (Швейцария) се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите УТА 250 в Цзюцзян (Китай).

Втората поставена Голубич отстрани стартиралата от квалификациите японка Рина Сайго с 6:2, 6:4 и в следващия етап ще се изправи срещу "щастливата губеща" Елена Приданкина (Русия), която отстрани представителката на домакините Юе Юан с 6:2, 3:6, 7:6(5) за два часа и 47 минути игра.

Водачката в схемата Ан Ли (САЩ) отпадна в първия кръг, след като беше победена от Бай Чжосюан с 6:3, 6:1 в мач, продължил само 69 минути.

Място във втория кръг намериха още третата поставена Алиша Паркс (САЩ) след успех над участващата с "уайлд кард" Чжу Лин с 6:3, 2:1 и отказване на китайската тенисистка, както и Елизабета Кочарето (Италия), която преодоля седмата в схемата Камила Осорио след 6:2, 3:0 и отказване на колумбийката.

Следващата съперничка на Паркс ще бъде словенката Кая Юван, която се справи на старта с Клеър Лу от САЩ след обрат с 3:6, 6:2, 7:5 за два часа и 47 минути игра.

/КМ/

Свързани новини

03.11.2024 13:25

Виктория Голубич спечели втора титла в кариерата си след победа над Ребека Шрамкова на финала на турнира по тенис за жени в Цзюцзян

Намиращата се на 168-о място в ранглистата на УТА Виктория Голубич спечели втора титла в кариерата си, след като победи с 6:3, 7:5 Ребека Шрамкова във финала на турнира по тенис за жени в Цзюцзян. Той бе проведен на твърди кортове и предложи

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:43 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация