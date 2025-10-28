Новият спортен директор на шотландския Абърдийн е лежал в затвора за уредени мачове и е откраднал пингвин от резерват

Президентът на шотландския елитен клуб Абърдийн Дейв Маккормак се надява, че Лyц Пфаненщийл може да бъде катализаторът за успеха на Доновете, пристигайки на стадион Питодри – поредна спирка в необикновената футболна кариера на германеца.

52-годишният Пфаненщийл ще се присъедини към Абърдийн следващия месец като спортен директор, след като престоят му в отбора от Мейджър-лигата на САЩ Сейнт Луис Сити приключи през август.

Абърдийн, където играе българският национален вратар Димитър Митов, спечели миналата година Купата на Шотландия и взе квота за турнирите на УЕФА. Но сега ситуацията е коренно различна в негативен план и тимът е последен в първенството на страната.

Бивш вратар, германецът е доста странна личност със забележителни моменти и на терена, и извън терена. Той стана първият човек в света, който е играл на клубно ниво във всичките шест конфедерации на ФИФА, като е носил екипите общо на 25 отбора. В това число попадат английските Нотингам, Уимбълдън и Хъдърсфилд.

Част от ексцентричното му минало е 101-дневен престой в затвора в Сингапур, където е лежал за уредени мачове през 2000-ата година, но той и в момента твърди, че е бил натопен и е невинен.

Две години по-късно, през 2002-а бившият юношески национал на Германия спря да диша на три пъти, докато играеше за Брадфорд Парк Авеню в Северната Премиер Лига (седмо ниво в Англия), тъй като пострада при сблъсък с Клейтън Доналдсън. Беше реанимиран на терена, после хоспитализиран, но кариерата му продължи и в шотландския Хибърниън малко по-късно.

Пфаненщийл е описал подробно други епизоди от кариерата си в автобиографична книга, включително период като модел за дизейнера Джорджо Армани и странно “взимане на заем“ на пингвин от резерват за диви животни, както и отглеждането му в банята си в продължение на два дни в Нова Зеландия. Банята обаче се е оказала тясна и ваната неподходяща за животното. Иначе 13 държави, включително Малайзия, Бразилия, Южна Африка, Канада, Намибия, Армения и Албания, са част от футболния му път.

Краят на футболната му кариера на терена продължи с работа като телевизионен коментатор в Германия, създаде благотворителна организация за осведомяване за климатичните промени и работи за редица клубове в областта на набирането и скаутирането на играчи.

Пфаненщийл заемаше висши постове във Фортуна Дюселдорф и Хофенхайм, където му се приписва ключова роля за привличането на играчи като Роберто Фирмино и Жоелинтон. Пътят му продължава в Сейнт Луис през 2020-а година – нов клуб в МЛС. И се справи доста добре, тъй като те станаха първият новопостъпил отбор в Лигата, който печели своята конференция.

Но президентът на отбора, в който играе Митов, не се притеснява от противоречивите случки в живота на новия директор. Кормак заяви на официалния уебсайт на Абърдийн: „Радваме се да посрещнем Луц и неговия значителен опит на Питодри. С богат опит в треньорската дейност, скаутирането, развитието на млади играчи и лидерството, придобит в различни роли и култури, очакваме да бъде катализатор в стремежа на клуба да реализира футболните си амбиции през следващите няколко години.

Чисто футболните му познания, опитът му в развитието на академии и глобалната му мрежа за скаутинг на играчи бяха ключови фактори при избора му за тази важна роля от страна на борда, тъй като се стремим да съчетаем постоянния успех на терена с модела ни за развитие на играчите.“

Кормак добави, че германецът ще отговаря за "всички области, свързани с футбола и представянето“.

Новият шеф отговори: "Абърдийн има това, за което много клубове по света могат само да мечтаят – богата традиция, история и истинска футболна душа. Очаквам с нетърпение да допринеса с богатия си опит за изкачването на клуба и връщането му към робята на претендент за отличия в Шотландия".