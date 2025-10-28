Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, прие Общински съвет - Каварна на редовно заседание. В частта "Имоти, които Община Каварна има намерение да продаде" се включват три точки, в които са описани имотите. Те са съответно в селата Раковски, Българево и Могилище. По време на заседанието бяха приети и няколко докладни, касаещи прекратяване на съсобственост в поземлени имоти, както и такива за отдаване под наем.

Общинските съветници приеха и увеличение на минималните и максималните цени на таксиметровия превоз за километър пробег.

Промени в Наредбата за управление и контрол върху дейността на общинските предприятия приеха общинските съветници в Каварна по време на редовно заседание. Част от промените в документа касаят избор и назначаването на директор на общинските предприятия.

Общинските съветници одобриха и два проекта за изменение на подробни устройствени планове, като единият е за изграждане на кабелно трасе в село Видно, а другият - за довеждане на захранващ водопровод за автоматизирано капково напояване на лозови масиви в землището на град Каварна.