Община Дулово ще отпусне 20 000 лева за дофинансиране на дейността на местния Домашен социален патронаж

На днешното си редовно заседание общинските съветници в Дулово гласуваха да бъдат отпуснати 20 000 лева от бюджета на общината за дофинансиране на дейността на местния Домашен социален патронаж.

По време на сесията стана известно, че управителят на социалната кухня е информирал ръководството на общината, че институцията е изпаднала във финансови затруднения и е в невъзможност да се разплаща с доставчиците на хранителни продукти и горива. Като основна причина за това той е посочил постоянно покачващите се цени.

Услугите на Домашния социален патронаж в Дулово се ползват от над 300 жители на общината, като 150 от тях получават безплатна храна по проект „Топъл обяд“. В социалната кухня се подготвя храната и за лежащите в Многопрофилната болница за активно лечение в Дулово.

В друга точка от дневния ред съветниците приеха План за защита при бедствия на Община Дулово. Той е разработен с цел да се повиши капацитетът на органите за управление за координиране на превантивната дейност, за предварително обмислено управление на действията и взаимодействията по време на бедствие, както и при възстановяване на щети от тях. Основните задачи, залегнали в плана, са прогноза и анализ за евентуални бедствия и аварии, възможни последствия от тях и готовност за действие при екстремни условия.

Съветниците гласуваха и План за сигурност на сградата на администрацията. Той включва описание на обектите и оценката на риска и правилата за поведение на служителите при заплаха от терористичен акт, както и действията, които да се извършат при участие в такава ситуация.

Общинският съвет даде мандат на кмета инж. Невхис Мустафа да изрази позицията на общината по време на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра.

На сесията бяха гласувани точки, свързани с отдаването под наем на общински имоти в Дулово и селата Козяк и Вокил и продажба на общинска собственост в село Яребица.