„Алея на будителите“ беше създадена във Враца по инициатива на Северозападното държавно предприятие

Мая Ценова
Снимка: Мая Ценова
Враца,  
28.10.2025 17:39
„Алея на будителите“ беше създадена днес във Враца в рамките на кампанията на Северозападното държавно предприятие (СЗДП) „Седмица на будителите". Тази година тя е под надслов „Уча се от лесовъда". Ученици от 12-ите класове на училищата в града и от екоклуб „Детелини“ към Средно училище „Христо Ботев“ засадиха 16 четиригодишни фиданки планински ясен в парка на спортен комплекс „Христо Ботев“.

В акцията се включиха и директорът на СЗДП - Враца инж. Ваня Каменова, кметът Калин Каменов, областният управител Николай Николов, председателят на Общинския съвет д-р Владимир Христов, представители на Регионалното управление на образованието, на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Враца и др.

Участниците се запознаха с демонстрационни материали, сред които специализирани сбирки с животни, семена, хербарии, подготвени от ученици от Лесотехническата професионална гимназия в Берковица. Младежите направиха демонстрация и на механизирана техника за работа в гората. Събитието продължи с образователни игри, в които бяха представени интересни факти за гората и нейните обитатели, и за лесовъдската дейност.

„Седмица на будителите“ започна вчера във Видин, където в Крайдунавския парк също бе създадена „Алея на будителите“. Инициативата на СЗДП - Враца се провежда за втора година.  

/ЛРМ/

