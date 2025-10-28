Писателят Бончо Къров спечели голямата награда в литературния конкурс "Стефан Фурнаджиев" в Павел баня

Писателят и бивш учител по литература Бончо Къров спечели голямата награда в литературния конкурс „Стефан Фурнаджиев“ в Павел баня, съобщиха от местната администрация. Отличието за цялостно творчество, придружено с парична награда от 1000 лева, му бе връчено в Джанановата къща в село Габарево от заместник-кмета инж. Радка Иванова.

Бончо Къров е роден през 1958 г. в Казанлък. По професия е учител по български език и литература. Автор е на поетичната книга „[Тридесет и три] 33“ (1992) и публикува свои стихове в периодичния печат и регионални литературни издания. Носител е на награди от редица национални конкурси. Номинацията му за тазгодишното издание на конкурса „Стефан Фурнаджиев“ е направена от Народно читалище „Напред – 1903“ в Павел баня заради значимия му принос към българската поезия, дългогодишната му работа като учител и ментор, както и активното му участие в националния литературен живот през последните години.

Наградата от съпътстващия конкурс за лирика, есе или разказ тази година не беше присъдена, тъй като нито едно от подадените произведения не отговаряше на статута и критериите за оценяване, уточниха от Община Павел баня.

Конкурсът „Стефан Фурнаджиев“ се организира по инициатива на Инициативен комитет „Стефан Фурнаджиев“ с подкрепата на Община Павел баня. Сред учредителите му са д-р Димитър Няголов, Росен Георгиев и Димитър Атов. Комитетът е създаден през 2011 г., когато е връчена и първата награда – на писателя и журналист Веселин Стоянов за романа му „Моделът и неговият художник“. През годините голямата награда са получавали още д-р Димитър Няголов, Йорданка Трополова, Чони Чонев, Румен Денев, Лилия Димитрова, Тотка Динева, Стефан Бакърджиев и Анета Събева.

През 2024 година победител в литературния конкурс стана Мариана Бечева, която беше отличена за книгата си "За тъжа - туй, дето не се запише днес, утре се забравя". Тогава Община Павел баня също обяви съпътстващия голямата награда литературен конкурс за поезия и проза „Стефан Фурнаджиев”, но участниците в него не отговаряха на статута и критериите за оценка.