Продажба на имоти, ценоразпис на дървесина, концесионни договори бяха сред решенията на заседанието на Общинския съвет в Разград

Продажба на имоти, ценоразпис на дървесина, концесионни договори бяха сред днешните решения на общинските съветници в Разград.

Общинският съвет гласува Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост да бъде допълнена с още девет имота. За два от обектите – лозя и имот на ул. „Жеравна“ 98-В, е проявен интерес за закупуване, за четири ниви край Мортагоново и една край Дянково са постъпили заявления за наем, а за самостоятелен обект в Разград е поискано право за ползване от политическа партия, обясни кметът Добрин Добрев. Общинските съветници дадоха съгласие за продажба на имота на ул. „Жеравна“ 98-В. Положително беше становището на Общинския съвет и относно учредяването на безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на помещение в сграда, намираща се на бул. „България“ №21 от партия “Величие“.

Общинският съвет утвърди също цените на дървесината, която ще бъде предлагана от Общинското предприятие „Разградлес“ през 2026 г. Според приложения ценоразпис един пространствен кубик дърва за огрев от видовете цер, габър и друга широколистна твърда дървесина, доставена до адрес на клиента ще се продава за 111,48 лв. Акацията и гледичията ще струват 82,14 лв., а трупите – дъб и други твърди широколистни от 216 лв. за кубически метър ще са на цена от 217,10 лв. Единодушно от съветниците беше одобрен и годишният план за ползване на дървесина от общинското предприятие през следващата година.

Три докладни за продажба на имоти – частна общинска собственост на собствениците на законно построените в тях сгради в бизнес зона "Перистър" също получиха подкрепата на съветниците. На заседанието беше приета актуализираната бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. Съветниците гласуваха и извършените корекции по бюджета на общината за третото тримесечие на годината. Зам.-кметът Полина Иванова отчете, че за отчетния период общината е получила пет дарения с обща стойност 3 050 лв., изразходвани по волята на дарителите.

Подкрепа от Общинския съвет получи и докладната за приемане на годишния отчет за изпълнението на концесионните договори за 2024 г. Зам.-кметът Зорница Евгениева отчете, че на концесия през миналата година са били отдадени шест обекта.

С решение Общинският съвет даде и разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план на имот в местността „Стражецки лозя“с начин на трайно ползване „лозе“ за отреждане на имота „за жилищни функции“ и изграждане на обект „жилищна сграда“.

Последната докладна в дневния ред бе разрешение на обект за изготвяне на проект за подробен устройствен план на имот в Стражец, в който „МАТ“ООД предвижда да реализира проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с т.нар. батерии – контейнери за съхранение на енергия.