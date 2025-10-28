Подробно търсене

Германска телевизия беше подложена на критики за работата с компания, наела техник, който бил член на "Хамас"

Валерия Динкова
Германска телевизия беше подложена на критики за работата с компания, наела техник, който бил член на "Хамас"
Германска телевизия беше подложена на критики за работата с компания, наела техник, който бил член на "Хамас"
Членове на въоръженото крило на "Хамас" - Бригадите "Ал Касам", 28 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Берлин,  
28.10.2025 17:30
 (БТА)
Етикети

Германската обществена телевизия Цет Де Еф днес беше разкритикувана, че е работила с базирана в ивицата Газа продуцентска компания, наела техник, който впоследствие е бил убит и идентифициран като член на "Хамас", предаде Франс прес.

Телевизията днес отрече офисът й в Израел да е контактувал с 37-годишния техник, който беше убит при израелски удар на 19 октомври заедно със сина си и друг служител на продуцентската компания Пи Ем Пи.

Отили Клайн, член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) - партията, оглавена от канцлера Фридрих Мерц, поиска "задълбочено и изчерпателно обяснение".

"Преди всичко трябва да разследваме дали "Хамас" и поддръжниците му имат някакво влияние върху естеството и съдържанието на репортажите на Цет Де Еф", каза тя пред в. "Билд".

Телевизията снощи съобщи, че израелската армия ѝ е предоставила доказателства, че служителят на Пи Ем Пи е бил член на Бригадите "Ал Касам" – въоръженото крило на "Хамас". В изявление тя подчерта, че е "прекратило сътрудничеството си с тази компания до второ нареждане".

Генералният секретар на ХДС Мартин Хубер осъди пред в. "Билд" "скандалния инцидент", който причини "сериозни щети" на репутацията на канала.

"Цет Де Еф и всички журналисти трябва да гарантират, че не наемат членове на "Хамас" или излъчват тяхна пропаганда", добави той.

Днес телевизионният канал заяви в прессъобщение, че техникът е работил по трансмисията на сигнала и никога не е бил наеман директно от германската телевизия, не е бил ангажиран с журналистически дейности и не е имало никакъв "контакт между студиото на Цет Де Еф в Тел Авив и техника, който е бил убит".

Германската телевизия работи с Пи Ем Пи от 1996 г. Според нея няма информация други служители на продуцентската компания да са били членове на "Хамас".

/ДИ/

Свързани новини

27.10.2025 17:15

Двама души бяха убити при израелска атака в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти

Двама души бяха убити, а трима - ранени, при израелска атака в град Абасан ал Кабира в ивицата Газа по време на крехкото примирие между Израел и "Хамас", съобщиха днес палестинските здравни власти, цитирани от ДПА.
27.10.2025 11:17

Рубио заяви, че израелският удар срещу Газа не нарушава прекратяването на огъня

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че Вашингтон не смята израелския удар, нанесен по данни на Израел срещу член на палестинска екстремистка групировка в Газа, за нарушение на подкрепяното от САЩ прекратяване на огъня, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:47 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация