"Майкрософт" и "ОупънЕйАй" сключиха нова сделка, оценяваща разработчика на "ЧатДжиПиТи" на 500 милиарда долара

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Kiichiro Sato, архив
Ню Йорк,  
28.10.2025 17:37
 (БТА)

Американската технологична корпорация "Майкрософт" (Microsoft) и стартъпът за изкуствен интелект "ОупънЕйАй" (OpenAI) сключиха споразумение, което позволява на създателя на чатбота "ЧатДжиПиТи" (ChatGpt) да се преструктурира в компанията с общественополезна цел. Този ход ще даде оценка на "ОупънЕйАй" от 500 милиарда долара и ще предостави по-голяма свобода в бизнес операциите на разработчика, предаде Ройтерс.

Сделката премахва едно от основните ограничения за набиране на капитал за "ОупънЕйАй", което съществуваше от 2019 г., когато компанията подписа споразумение с "Майкрософт", което даваше на технологичния гигант права върху голяма част от операциите на стартъпа в замяна на скъпи услуги за облачно изчисление, необходими за тяхното изпълнение.

С нарастващата популярност на услугата "ЧатДжиПиТи" тези ограничения се превърнаха в значителен източник на напрежение между двете компании, допълва Ройтерс.

Изпълнителният директор на "ОупънЕйАй" Сам Олтман няма да получи дялово участие в преструктурираната компания, заяви говорител на "ОупънЕйАй". Компанията няма планове да се фокусира върху потенциално публично предлагане, добави той.

Съгласно споразумението "Майкрософт" ще продължи да държи дял от около 135 милиарда долара, или 27 на сто от "ОупънЕйАй", която ще бъде контролирана от "ОупънЕйАй фоундейшън" (OpenAI Foundation), организация с нестопанска цел, съобщиха компаниите.

Досега "Майкрософт" е инвестирала 13,8 милиарда долара в "ОупънЕйАй", като обявената днес сделка предполага, че е генерирала възвръщаемост, почти 10 пъти по-голяма от инвестицията си.

Акциите на "Майкрософт" се повишиха с 2,5 на сто днес, като пазарната стойност на компанията отново надхвърли 4 трилиона долара.

Сделката обвързва двете компании до поне 2032 г. с мащабен договор за облачни изчисления, като дотогава "Майкрософт" запазва някои права върху продуктите и моделите на "ОупънЕйАй", дори ако тя успее да създаде генерален изкуствен интелект (AGI). Той се отличава със способни, равняващи се или надвишаващи човешката интелигентност при изпълнение на когнитивни задачи. 

