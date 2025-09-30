Подробно търсене

Приходите на "ОупънЕйАй" за първото полугодие нарастват с 16 на сто до около 4,3 милиарда долара, съобщава "Информейшън"

Галя Горнишка
Снимка: AP/Michael Dwyer
Сан Франциско,  
30.09.2025 20:03
 (БТА)

Американската компания "ОупънЕйАй" (OpenAI) е генерирала около 4,3 милиарда долара приходи през първата половина на 2025 г., което е с около 16 на сто повече от постъпленията за цялата минала година, съобщи специализираното издание  "Информейшън" (The Information), цитиран от Ройтерс, позовавайки се на финансова информация, предоставена на акционерите.

Според информацията "ОупънЕйАй" е "изгорила" 2,5 милиарда долара, до голяма степен заради разходите си за проучвания и разработки в областта на изкуствения интелект и за поддръжката на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT).

Разходите за изследвания и разработки са стрували на компанията 6,7 милиарда долара (в която влизат приходите и капиталовложенията е размер на 2,5 млрд. долара - бел. ред) през първата половина на годината, като в края на периода тя е имала около 17,5 милиарда долара в кеш и ценни книжа.

"ОупънЕйАй" се стреми да достигне годишната си цел за приходи от 13 милиарда долара и изразходване на набран капитал от 8,5 милиарда долара, според информацията.

"Енвидиа" (Nvidia) обяви миналата седмица, че ще инвестира до 100 милиарда долара в "ОупънЕйАй" и ще доставя чипове за центровете за данни на компанията.

 

/СЛС/

