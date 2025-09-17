Американски компании планират технологични инвестиции за 31 млрд. лири във Великобритания на фона на визитата на Тръмп

Великобритания и САЩ засилват връзките си в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и гражданската ядрена енергия, като сключиха технологично споразумение, предаде Ройтерс. Водещи американски корпорации, сред които технологичният гигант "Майкрософт" (Microsoft), заявиха готовност да осъществят инвестиции в размер на 31 милиарда бр. лири (42 милиарда долара) в Обединеното кралство.

Така наречената Сделка за технологичен просперитет е част от второто държавно посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания.

Лондон заяви, че споразумението включва съвместни усилия за разработване на модели на изкуствен интелект в сферата на здравеопазването, разширяване на възможностите за квантови изчисления и оптимизиране на граждански ядрени проекти. Споразумението ще подкрепи икономическия растеж, научните изследвания и енергийната сигурност и в двете държави, посочиха от британското правителство.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че технологичната сделка има потенциала да оформи бъдещето на милиони хора от двете страни на Атлантическия океан и да осигури растеж и сигурност.

САЩ са най-големият търговски партньор на Великобритания, а големите технологични компании вече са инвестирали милиарди долари в своите дейности във Великобритания.

Съгласно обявените сделки, лидерът в областта на изкуствения интелект "Енвидиа" (Nvidia) ще разположи обекти със 120 000 графични процесора из цяла Великобритания.

Компанията работи по разполагането на до 60 000 чипа с голяма изчислителна мощ "Грейс Блекуел Ултра" (Grace Blackwell Ultra) съвместно с британската компания "Енскейл" (Nscale), която ще си партнира с "ОупънЕйАй" (OpenAI) в проекта "Старгейт" (Stargate) на американската компания и ще си партнира с "Майкрософт" за създаването на най-големия суперкомпютър с изкуствен интелект във Великобритания.

"Майкрософт" обяви, че ще инвестира общо 22 милиарда лири в разширяване на облачната инфраструктура за изкуствен интелект, както и в суперкомпютъра, който ще се намира в Лаутън, Североизточен Лондон.

Главният изпълнителен директор на "Майкрософт" Сатя Надела обяви, че САЩ ще останат надежден технологичен партньор на Великобритания.

"Ще инвестираме над 30 милиарда долара за четири години, за да надградим основите, които вече сме положили тук - най-голямата ни инвестиция в страната до момента", заяви Сатя Надела, цитирана от Франс прес. Тя допълни, че тази инвестиция "включва изграждането на най-големия суперкомпютър във Великобритания".

Дейвид Хоган, вицепрезидент и ръководител на отдела за продажби на "Енвидиа" заяви, че инвестициите "ще превърнат Великобритания в производител на изкуствен интелект, а не потребител", посочва Ройтерс.

Вчера "Гугъл" (Google) обяви, че ще инвестира 5 милиарда бр. лири (6,8 милиарда долара) във Великобритания, включително в нов център за данни близо до Лондон, като същевременно продължава подкрепата си за изследванията в областта на изкуствения интелект чрез своя проект "Гугъл Дийпмайнд" (Google DeepMind).

Компанията за облачни изчисления "КорУийв" (CoreWeave) заяви, че с подкрепата си от 1,5 милиарда лири ще финансира енергийно ефективни центрове за данни в партньорство с шотландската фирма "ДатаВита" (DataVita), с което общата инвестиция в страната ще достигне 2,5 милиарда лири.

Други компании, между които "Сейлсфорс" (Salesforce), "Скейл ЕйАй" (Scale AI), инвестиционна корпорация "БлекРок" (BlackRock), "Оракъл" (Oracle), подразделението за облачни компютърни услуги "Амазон уеб сървисиз" (Amazon Web Services - AWS) на "Амазон" (Amazon) и "ЕйАй Патфайндър" (AI Pathfinder), също са обявили ангажимент за инвестиции в страната.