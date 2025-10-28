Румънските социалдемократи определиха кандидатите си за частичните местни избори; бившият премиер Марчел Чолаку е сред тях

Ръководството на най-голямата партия в Румъния – Социалдемократическата (СДП), определи днес своите кандидати за предстоящите на 7 декември частични местни избори, предаде агенция Аджерпрес.

Националният политически съвет на СДП официално издигна Даниел Балуца за кандидат за кмет на Букурещ, а бившият премиер Марчел Чолаку – за кандидат за председател на Окръжния съвет на Бузъу (Югоизточна Румъния), съобщи временният лидер на партията Сорин Гриндяну.

Социалдемократите ще имат кандидати и в останалите 12 населени места, в които ще бъдат организирани частични местни избори на 7 декември, уточни Гриндяну.

Даниел Балуца в момента е кмет на Четвърти сектор на Букурещ. Според социологическо проучване на агенция Авангард, оповестено в неделя, той е водещ кандидат за овакантения от настоящия президент Никушор Дан пост на градоначалник. На второ място, според проучването, е кандидатът на Национално-либералната партия Чиприан Чуку, понастоящем кмет на Шести сектор.

Марчел Чолаку бе министър-председател на Румъния от 2023 г. до май 2025 г.