Заради ремонта на Младежкия дом в Монтана, Общинският съвет ще заседава в Младежкия център

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Младежкият център в Монтана ще приеме зеседанията на Общинския съвет. Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Монтана,  
28.10.2025 14:10
Заради затварянето на Младежкия дом в Монтана за основен ремонт, следващото заседание на Общинския съвет в града  ще се проведе в сградата на новоизградения Младежки център на 30 октомври, съобщи председателят на Общинския съвет Иво Иванов. В Младежкия център има подходяща зала за заседания.

На предстоящата сесия ще бъде разгледана и докладна записка от Иванов, с която той предлага преместване на заседанията в Младежкия център, докато траят ремонтните дейности в Младежкия дом.

По традиция Общинският съвет в Монтана последните десетилетия заседава в Младежкия дом с изключение на тържествена сесия, проведена в хотел в центъра на Монтана. Сега за заседанията се предпочита общинска сграда, за да не се плаща наем, заяви за БТА Иво Иванов.

