Реставрираната втора скулптура, открита по време на разкопките в Хераклея Синтика, беше официално представена в Петрич

Реставрираната втора скулптура, открита по време на разкопките в античния град Хераклея Синтика, беше официално представена в Петрич. Кметът на общината Димитър Бръчков и ръководителят на разкопките професор д-р Людмил Вагалински разкриха за първи път в Историческия музей в Петрич почистената и укрепена статуя.

Кметът каза пред журналисти, че е настъпил един дългоочакван от петричката общественост момент, който ни кара да бъдем горди. Статуята е върната у дома в нейната цялост, реставрирана и ще бъде експонирана от Историческия музей. Димитър Бръчков изказа благодарност към доцент д-р Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките БАН (НАИМ-БАН) за доброто партньорство, на всички специалисти, както и на екипа на Историческия музей в Петрич в лицето на директора инж. Катя Стоянова.

Проф. Вагалински, вие и вашият екип накарахте всички ние, жителите на Петрич, да бъдем горди с нашето културно-историческо наследство. Аз съм сигурен, че античен град Хераклея Синтика ще продължава да провокира вас като експерти и нас като граждани. Подобни статуи са изключително редки. Те предизвикаха национален и световен интерес, както в научен, така и в туристически аспект, добави кметът.

Ръководителят на проучванията в Хераклея Синтика проф. д-р Людмил Вагалински каза, че Историческият музей в Петрич разполага с колекция от антични статуи, която е без аналог в България. Все още остава загадка за екипа на професора защо главата на статуята е била положена на шест метра от тялото с поглед към него. След задълбочени анализи и изотопни проучвания по проект с професор Филип Мачев, който е специалист по изотопно датиране и геохимична характеристика, е установено че двете скулптури не са създадени от местен мрамор. Мраморът за тях е внесен от остров Тасос, обяви проф. Вагалински. Този факт, според него, е поредното доказателство колко богат град е бил Хераклея Синтика.

По думите на специалистите, втората скулптура, открита при проучванията в античния град, е създадена в края на II сл. Хр., тоест тя е с около 150 – 160 години по-късна от първата открита статуя. И двете статуи са направени от един блок, което проф. Вагалински определи като изумително майсторство на създателя им. Да си пожелаем бъдещи успехи. Те ще дойдат, ако продължим да работим заедно, в добро сътрудничество между Общината, Историческия музей, НАИМ на БАН и други екперти, каза още проф. Людмил Вагалински.

БТА припомня, че втората скулптура беше транспортирана в НАИМ-БАН за реставриране на 5 декември миналата година. Транспортирането на статуята беше ръководено от Людмил Рангелов. Процесът по опаковане и обезопасяване е съобразен със становището на реставратора Китан Китанов. За да се осъществи преместването на статуята, тя беше регистрирана като културна ценност.