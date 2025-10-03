Софийският градски съд (СГС) остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

По време на заседанието защитата и обвиняемите поискаха по-лека мярка за неотклонение, която към момента е "задържане под стража". От прокуратурата заявиха, че не са настъпили нови обстоятелства, които да водят до отпадане на предпоставките за отпадане на мярката за неотклонение „задържане под стража“ и на двамата обвиняеми. Има завишена опасност, ако бъде променена мярката в по-лека, обвиняемите да извършат друго престъпление, посочиха от държавното обвинение.

За налагането на мярката съдът днес се мотивира с високата степен на обществена опасност, тежестта на обвинението, начина на извършване на престъпленията и данните от разследването, че Стефанов и Кателиев са имали най-активна роля. В определението си съдът посочи и че трябва да бъде индивидуализирано лицето с имунитет по делото, защото не може народният представител да е лице с неустановена самоличност.

Мярката може да бъде обжалвана и адвокатите на двамата обвиняеми заявиха, че ще обжалват решението на съда.

На 12 юли Софийският градски съд разгледа мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха тогава в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Ден по-рано адвокат Ина Лулчева, защитник на Благомир Коцев, каза пред журналисти, че "в организираната престъпна група се появи някакъв неизвестен народен представител". Според нея не може да има неизвестен народен представител, защото те са 240 и са известни. По-късно същия ден – 11 юли, Ахмед Кокоев и Георги Иванов, прокурори по разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев, двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, преразказаха по време на заседанието за определяне на мерките им за неотклонение думите на свидетелката Пламенка Димитрова. В един от разпитите си Димитрова свързва поискания ѝ процент от стойността на обществена поръчка с председателя на "Продължаваме промяната" и депутат Асен Василев. Това тя била разбрала от разговорите си с двама от обвиняемите.