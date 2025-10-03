СПА: Генералният секретар на ССЗ заяви, че икономиките от организацията са устойчиви към глобални сътресения

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Джасем Албудайуи заяви, че въпреки глобалните предизвикателства, икономиките на държавите от ССЗ са демонстрирали способността си да абсорбират трусовете, засегнали световната икономика, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Това се дължи на високата икономическа активност, която не е свързана с търговията на петрол и е подкрепена от вътрешните реформи, сериозно спомогнали за устойчивостта, отбеляза той.

Изявлението на Албудайуи бе направено вчера в Кувейт Сити, по време на среща между финансовите министри и директорите на централните банки на страните от ССЗ и директора на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Срещата бе ръководена от кувейтския министър на електричеството, водите и възобновяемата енергия, изпълняващия длъжността министър на финансите и държавния министър по икономическите въпроси и инвестициите д-р Субайх Абдулазиз Ал Мухайзим.

В началото на речта си Албудайуи приветства финансовите министри и управителите на централните банки на държавите от ССЗ, както и ръководителя на МВФ. Това събрание се провежда ежегодно повече от 10 години.

Той изрази дълбоката си благодарност към Георгиева и екипа на МВФ за подготовката на проучвания и доклади, които допринасят за обогатяване на дискусията относно най-важните икономически и финансови събития в държавите от ССЗ. Той благодари и за оказаната помощ при формулирането на политики за засилване на финансовата стабилност и подкрепа на пътя на реформите и устойчивия растеж.

Албудайуи подчерта, че икономическите перспективи остават положителни, водени от намалената зависимост от петрола, разширяването на производството на природен газ и продължаването на икономическите реформи. „В същото време инфлацията се е под контрол, докато буферите на фискалната и паричната политика осигуряват достатъчно място за справяне с несигурността“, отбеляза той.

Ръководителят на ССЗ посочи, че политиките за устойчивост и ускоряващи икономическата диверсификация, независимо от цените на петрола, трябва да бъдат постигнати чрез баланс между краткосрочна стабилност и надеждни средносрочни стратегии, съчетани с увеличаване на приходите, различни от петрол, и чрез разумно управление на риска.

По фискалните въпроси той заяви, че държавите от ССЗ работят ефективно за укрепване на паричната политика, развитие на управлението на ликвидността и задълбочаване на финансовите пазари, като всичко това им е позволило да постигнат финансова стабилност. „Едновременно с това те прилагат предпазни и проактивни политики, за да поддържат икономическата си стабилност“, каза той.

Албудайуи подчерта, че напредъкът със структурни реформи – като подобряване на бизнес средата; повишаване на участието на работната сила, особено на жените; използване на цифровизацията и изкуствения интелект; и задълбочаване на капиталовите пазари – ще остане от съществено значение за постигане на устойчив растеж, начело на който ще бъде частният сектор.

Той завърши речта си, като потвърди, че изправянето пред свят, пълен със сътресения, изисква ясна визия, силна воля и тясно сътрудничество. „Чрез далновидни политики и икономическо разнообразие държавите от GCC ще продължат да повишават своята устойчивост и да се възползват от възможностите за постигане на по-голям просперитет“, каза ръководителят на ССЗ.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)