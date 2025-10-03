САБА: Председателката на Йеменския комитет за жените разговаря с френската посланичка в Йемен

site.btaСАБА: Председателката на Йеменския комитет за жените разговаря с френската посланичка в Йемен
Председателката на Йеменския комитет за жените Шафика Саид разговаря в Аден с френската посланичка в Йемен Катрин Камун за предизвикателствата, пред които са изправени йеменските жени, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
Саид информира Камун за приоритетите, по които Комитетът работи в момента, като посочи предизвикателствата, пред които са изправени Комитетът и жените в Йемен.
Френската посланичка заяви, че Париж ще продължава да подкрепя усилията на йеменското правителство и проблемите на жените в Йемен чрез своите партньори, главно в областите на здравеопазването и продоволствената сигурност.
