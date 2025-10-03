Подробно търсене

САБА: Председателката на Йеменския комитет за жените разговаря с френската посланичка в Йемен

Снимка: САБА
03.10.2025 23:23
Председателката на Йеменския комитет за жените Шафика Саид разговаря в Аден с френската посланичка в Йемен Катрин Камун за предизвикателствата, пред които са изправени йеменските жени, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.

Саид информира Камун за приоритетите, по които Комитетът работи в момента, като посочи предизвикателствата, пред които са изправени Комитетът и жените в Йемен.

Френската посланичка заяви, че Париж ще продължава да подкрепя усилията на йеменското правителство и проблемите на жените в Йемен чрез своите партньори, главно в областите на здравеопазването и продоволствената сигурност.

