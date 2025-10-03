Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Актьори от Народния театър в Сърбия излязоха на протест заради забрана да критикуват управляващите
БТА, Белград (3 октомври 2025) Актьорите от Народния театър протестираха тази вечер пред сградата на културната институция в сръбската столица Белград, заради промени в правилника, които им забраняват да изразяват политическите си възгледи на сцената. Към актьорите се присъединиха и студенти по драматично изкуството в Белград, които бяха сред първите, блокирали своя факултет след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември миналата година падна козирката на жп гарата и 16 души загинаха. Снимка: Емил Чонкич/БТА (ПК)
03.10.2025 21:39
 (БТА)

Актьори от трупата  на Народния театър в Белград излязоха на протест тази вечер на централния  площад на сръбската столица,  защото  отказват  да приемат промени в правилника за дейността на институцията, според които  им се забранява да изразяват политически възгледи на сцената.

"Например, ако излезем на сцената след представлението с окървавени ръце или вдигнем транспарант с надпис срещу правителството и президента, ще бъдем санкционирани", каза един от актьорите.

Окървавените ръце като рисунка, графит или транспарант са един от символите на 11-месечните антиправителствени протести след инцидента на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, при който загинаха 16 души.

Многократно по време на протестите актьори и цели театрални трупи се солидаризираха и отменяха представления или се включваха в демонстрациите, оглавени от студенти.

Тази вечер актьорите поставиха транспаранти на парапета на терасата на Народния театър с надпис "Народен означава народен" и "Народен не е прогресивен", по аналогия с името на управляващата Сръбска прогресивна партия, основана от президента Александър Вучич.

Протестиращите настояват  за освобождаване от длъжност на председателя на Управителния съвет на Народния театър Драгослав Бокан и обявиха, че акцията им тази вечер представлява предупредителна стачка.

Междувременно с решение на Бокан Народният театър ще бъде затворен за следващите три седмици "поради необходимост от отстраняването на 60 технически пробойни в противопожарната система на сръбската национална сцена".

Пробойните в противопожарната система са стари, ние многократно настоявахме да бъде решен този въпрос и това незнайно защо не се случи през лятото, когато няма представления, каза актьор от националната трупа.

Към протеста на актьорите на Народния театър се присъединиха и студенти от факултета по драматични изкуства в Белград, които бяха сред първите, поставили под свой контрол дейността на висшето учебно заведение след трагедията в Нови Сад.

 

/ГГ/

