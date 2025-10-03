Актьори от Народния театър в Сърбия излязоха на протест заради забрана да критикуват управляващите

Актьори от трупата на Народния театър в Белград излязоха на протест тази вечер на централния площад на сръбската столица, защото отказват да приемат промени в правилника за дейността на институцията, според които им се забранява да изразяват политически възгледи на сцената.

"Например, ако излезем на сцената след представлението с окървавени ръце или вдигнем транспарант с надпис срещу правителството и президента, ще бъдем санкционирани", каза един от актьорите.

Окървавените ръце като рисунка, графит или транспарант са един от символите на 11-месечните антиправителствени протести след инцидента на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, при който загинаха 16 души.

Многократно по време на протестите актьори и цели театрални трупи се солидаризираха и отменяха представления или се включваха в демонстрациите, оглавени от студенти.

Тази вечер актьорите поставиха транспаранти на парапета на терасата на Народния театър с надпис "Народен означава народен" и "Народен не е прогресивен", по аналогия с името на управляващата Сръбска прогресивна партия, основана от президента Александър Вучич.

Протестиращите настояват за освобождаване от длъжност на председателя на Управителния съвет на Народния театър Драгослав Бокан и обявиха, че акцията им тази вечер представлява предупредителна стачка.

Междувременно с решение на Бокан Народният театър ще бъде затворен за следващите три седмици "поради необходимост от отстраняването на 60 технически пробойни в противопожарната система на сръбската национална сцена".

Пробойните в противопожарната система са стари, ние многократно настоявахме да бъде решен този въпрос и това незнайно защо не се случи през лятото, когато няма представления, каза актьор от националната трупа.

Към протеста на актьорите на Народния театър се присъединиха и студенти от факултета по драматични изкуства в Белград, които бяха сред първите, поставили под свой контрол дейността на висшето учебно заведение след трагедията в Нови Сад.