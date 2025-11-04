Вратарят на Борусия Дортмунд Грегор Кобел преди гостуването на Манчестър Сити: "Стабилни сме в защита"

Борусия Дортмунд се готви за най-голямото си предизвикателство през настоящия сезон в Шампионската лига и ще излезе пълен с увереност за мача си срещу Манчестър Сити в Англия, пише агенция ДПА.

Германският отбор ще се изправи срещу бившия си нападател Ерлинг Холанд, който оглавява класацията при голмайсторите във Висшата лига с 13 попадения, но стабилността в защита вдъхва вяра, че футболистите на Борусия могат да постигнат добър резултат на стадион "Етихад" в сряда.

Тимът от Дортмунд получи само три гола в осем мача от Бундеслигата и не допусна попадение в шест от тях след равенството 3:3 на старта на сезона срещу Санкт Паули, което е най-добрият рекорд в защита за клуба от 23 години насам.

Първият мач на Борусия в основната фаза на Шампионската лига беше равенство 4:4 срещу Ювентус, при което германският отбор получи два гола в добавеното време, последвано от по четири гола, отбелязани и в другите им два мача - 4:1 срещу Атлетик Билбао и 4:2 в Копенхаген.

"Това е ключът този сезон. Доста сме стабилни в защита, противникът не получава много възможности и вкарва малко голове", коментира вратарят Грегор Кобел.

Борусия Дортмунд има равен брой точки с Манчестър Сити - по седем, но полузащитникът Паскал Грос е наясно, че "мачът срещу Сити ще бъде на същото ниво като срещу Байерн Мюнхен".

Ограничаването на Холанд, който напусна тима от Дортмунд в посока Манчестър Сити през 2022 година, ще бъде ключово, но "гражданите" се оказаха уязвими при равенството си 2:2 срещу Монако и загубиха три пъти във Висшата лига.

Постигането на добър резултат в Манчестър би подобрило позицията на Борусия в стремежа към място в топ 8 и директно влизане за осминафиналите в Шампионската лига.

"Трудни сме за побеждаване. Ще се опитаме да покажем това и в Манчестър", увери спортният директор Себастиан Кел.