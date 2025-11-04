Община Сливен е напълно готова за зимния сезон

Община Сливен е в пълна готовност за зимния сезон, съобщиха от общинския пресцентър. Предприети са превантивни мерки за ограничаване и намаляване на рисковете за населението. Осигурено е зимното поддържане на 321,40 км общинска пътна мрежа и снегопочистването на уличната мрежа в града.

Основната цел на общинското ръководство е осигуряването на безопасно движение при зимни условия по общинските пътища и уличната мрежа в града. Две фирми отговарят за зимното поддържане на общинската пътна мрежа – за полупланинската територия това е „Булфорест 2012“ ООД, а за равнинната – „Пътно поддържане Сливен“ ЕООД – София, група Сливен.

През зимния период и при снеговалеж приоритетно ще се почистват мостови съоръжения, улици и подходи до детски, учебни и здравни заведения, социални и обществени обекти, както и спирки на градския транспорт.

Съгласно Наредбата за обществения ред, собствениците и наемателите на имоти в местностите Карандила, Даули и Сливенски минерални бани са задължени да поддържат хигиената, да почистват снега и да отстраняват ледените висулки от прилежащите територии.

Както БТА съобщи, институциите и общините в област Сливен докладваха готовност за работа при зимни условия. Осигурени са горива, лекарства и медикаменти, както и материали за поддържане на пътищата. Армията е в готовност да оказва помощ при необходимост. Здравните и учебните заведения са подготвени за работа през зимата. Изготвени са списъци на болните на хемодиализа, които при нужда ще бъдат транспортирани със съдействието на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От 1 ноември започна и традиционната полицейска акция „Зима“, която има за цел да повиши вниманието на шофьорите към подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон. До 15 ноември полицейските екипи ще извършват проверки и ще отправят предупреждения при констатирани нередности, а след 15 ноември ще се налагат глоби.