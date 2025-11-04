Рафиня изрази недоволсвото си, след като не беше включен в Отбора на годината на FIFPro

Полузащитникът на Барселона Рафиня публикува постиженията си за 2025 г. в социалните мрежи. Бразилецът не беше включен в Отбора на годината на FIFPro, което го накара да пусне своята реакция.

28-годишният Рафиня пусна 17 поста, включващи трофеите си, резултатите от края на годината и акцентите от головете. Той придружи някои от тях със смеещи се емотикони.

Бразилският национал изпрати страхотен сезон 2024/25, след като година по-рано беше сред играчите, от които каталунците опитваха да се освободят. Футболистът признава, че е обмислял напускане заради и офертата от Саудитска Арабия е била много примамлива, но след разговори с Ханзи Флик е променил решението си.