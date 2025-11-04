Пътноподдържащите фирми в област Ямбол имат срок до 14 ноември да се подготвят за зимни условия. Това каза директорът на Областното пътно управление Галин Костов на заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия, водено от областния управител Николай Костадинов.

В заседанието се включиха кметове и представители на петте общини в Ямболска област, както и на държавните институции в региона. За добра координация между тях с цел осигуряване на безопасни условия на живот за жителите на областта през зимния сезон, призова областният управител на Ямбол.

Зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в област Ямбол ще бъде обявено от 15 ноември, уточни директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов. По думите му фирмите ще имат възможност да се подготвят с необходимата техника и инертни материали за пътищата през зимния период.

„Проверки на четирите опорни пункта на пътноподдържащите фирми – в Ямбол, Елхово, край село Зимница и при село Кабиле, който обслужва автомагистрала „Тракия“, показаха не съвсем задоволителни резултати. Направени са предписания на изпълнителите“, посочи още директорът на пътното управление.

„Ние сме винаги готови за зимния период, снеговалежът в Ямболска област не е толкова интензивен, колкото в планинските райони, нямаме проходи. Не считам, че ще имаме някакъв проблем. Пътноподдържащите фирми в момента са частично подготвени, но покриват минимално изискуемите количества с инертни материали“, коментира той пред журналисти след заседанието.

Относно техниката, част от машините в момента работят по ремонти на пътища в областта и веднага може да се реагира при необходимост преди 15 ноември, уточни директорът на пътното управление. „Техниката за зимно поддържане на автомагистралата е налице на 100 процента. Машините за другите опорни пунктове, които предстои да бъдат оборудвани с гребла, те все още са на обекти“, каза още Галин Костов.

Шест са най-критичните за преминаване през зимата пътни участъци в област Ямбол, каза гл. инспектор Любомир Донев от Областната дирекция на МВР. Това са пътят Ямбол – Сливен преди разклона за с. Дражево, отсечката пътен възел „Петолъчката“ – с. Лозенец, тази между селата Могила и Веселиново от международния път I-7 за граничен пункт „Лесово“, както и подходът за самия пункт, пътят между селата Калчево и Победа, както и този от с. Стефан Караджово до местноста Кошудере.

Изготвени са обходни маршрути за пренасочване на движението на основните пътни направления в областта, както и за потенциално опасните отсечки, посочи той.