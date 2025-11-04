Подробно търсене

Бившата финландска премиерка Сана Марин осъжда в мемоарите си сексизма, на който са били подложени жените в кабинета ѝ

Асен Георгиев
Сана Марин във финландската столица, 1 декември 2023 г. Снимка: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP.
Хелзинки,  
04.11.2025 15:21
 (БТА)

В публикуваните си днес мемоари финландската експремиерка Сана Марин осъжда сексизма, на който са били подложени жените в правителството ѝ по време на мандата ѝ, и изразява съжаление за "непрекъснатия поток от онлайн заплахи", предаде Франс прес.

През 2019 г. 34-годишната Марин стана най-младата жена в света, избрана за премиер. Тогава тя оглави левоцентристко правителство, съставено от пет партии, които бяха оглавявани от пет жени. Четири от тези жени бяха на възраст под 35 години. 

За няколко месеца бившата министър-председателка на Финландия се превърна в една от най-известните политически фигури на планетата, наречена от медиите "премиерката рок звезда".

В автобиографичната си книга, озаглавена "Надеждата в действие. Куражът да ръководиш", Сана Марин счита, че възрастта и полът ѝ са  били от огромно значение за начина, по който са били третирани тя и правителството ѝ. Тя осъжда тормоза в интернет, на който са били подложени членовете на кабинета ѝ. Марин разказва, че жените, оглавявали партиите, влизащи в състава на кабинета й, са били "мишена на непрекъснат поток от онлайн заплахи, предимно от сексуален характер". Самата Марин споделя, че тя е била заплашвана с изнасилване и други форми на сексуално насилие толкова много пъти, че е изгубила бройката.

Коалицията на Сана Марин е била наричана и "правителството с червило" или "момичешкото правителство".

"Нашата компетентност и лидерски способности бяха постоянно поставяни под въпрос, без никакъв опит за обосноваване на тези обвинения", добавя бившата премиерка.

Въпреки че беше много популярна по време на мандата си, Сана Марин бързо раздели финландското общество вследствие на медийни скандали, свързани с личния ѝ живот. През август 2022 г. в социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които тя се забавлява с финландски знаменитости, което стана водеща новина в медиите по целия свят. Под натиск тя се подложи тогава на тест за наркотици, за да разсее всяко подозрение за неправомерно поведение по време на партито.

Марин смята за учудващ въпроса дали би постъпила по друг начин, ако беше знаела предварително какъв шум ще предизвикат тези видеоклипове. "Какъв живот би бил това?", пита тя.

Малко след поражението на социалдемократите на изборите през април 2023 г. Сана Марин обяви оттеглянето си от политиката и беше назначена за стратегически съветник в Института за глобална промяна, ръководен от бившия британски премиер Тони Блеър, припомня АФП.

/ГГ/

Свързани новини

07.09.2023 18:03

Бившата премиерка на Финландия се присъединява към мозъчния тръст на Тони Блеър и напуска парламента

Бившата министър-председателка на Финландия Сана Марин, която през април загуби изборите, а миналата седмица се оттегли от ръководството на партията си, планира да напусне парламента и да се присъедини към Института за глобални промени "Тони Блеър", съобщи тя днес, цитирана от Ройтерс.
01.09.2023 16:33

Сана Марин, която някога бе най-младата премиерка в света, се оттегли от поста си на партиен лидер във Финландия

Бившата премиерка на Финландия Сана Марин, на която малко не достигна да спечели парламентарните избори в страната през април, се оттегли от поста на лидер на левоцентристката Финландска социалдемократическа партия, предаде Ройтерс.
20.06.2023 12:18

Парламентът на Финландия подкрепи Петери Орпо за премиер на мястото на Сана Марин

Новоизбраният финландски парламент днес гласува подкрепа в подкрепа на това лидерът на Националната коалиционна партия Петери Орпо да стане министър-председател, което беше очаквано от мнозина, предаде Ройтерс.
16.06.2023 20:46

Новото финландско правителство ще ограничи имиграцията

Коалиционните партньори в новото финландско правителство се споразумяха да съкратят квотите за имигранти, да повишат изискванията за чужденците, които искат да работят в страната, и да въведат повече условия за получаване на финландско гражданство. 
16.06.2023 01:21

Финландските десни партии се договориха да формират правителство

Финландската консервативна Национална коалиция, победила на парламентарните избори през април, постигна споразумение за съставяне на правителство на мнозинството с евроскептичната, антиимиграционна партия „Финландците“ и две по-малки формации, каза

Към 15:40 на 04.11.2025 Новините от днес

