"Гастро академия“ в турския град Одрин ще подготвя кадри за туристическата индустрия по българското Черноморие

Делегация от Бургаската търговско-промишлена палата (БТПП – Бургас), водена от председателя Тодор Демирков, посети град Одрин по покана на Търговско-промишлената палата – Одрин (ТПП – Одрин). В рамките на визитата двете организации подписаха официален договор за сътрудничество, с което поставиха начало на нов етап в развитието на двустранните икономически отношения между двата съседни региона, съобщиха за БТА от регионалния офис на БТПП.

Основната цел на подписания документ е реализирането на съвместен проект за осигуряване на сезонна заетост на турски граждани в туристическия сектор по бургаското Черноморие. В рамките на инициативата одринската промишлена палата ще осигури професионално обучение чрез своята "Гастро академия", където участниците ще придобият знания и умения за работа като квалифицирани готвачи и помощник-готвачи. Обучението ще се провежда с подкрепата на преподаватели от Тракийския университет в Одрин, а успешно завършилите ще имат възможност за професионална реализация в туристически обекти на територията на Бургаска област.

На подписването на договора присъстваха и генералният консул на Република България в Одрин Радослава Кафеджийска и нейният екип, както и представители на Агенцията за регионално развитие на област Тракия – Одрин. Председателят на ТПП – Одрин Сезай Имрак заяви, че партньорството с БТПП – Бургас вдъхва увереност и сигурност за постигане на отлични резултати в общото начинание. Проектът се очаква да допринесе както за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри в туристическия сектор на България, така и за създаване на възможности за професионално развитие и заетост на турски граждани.

От страна на БТПП – Бургас беше изразена готовност за разширяване на сътрудничеството и в други области – обмен на добри практики, насърчаване на инвестиции и съвместни обучения в различни икономически сектори.