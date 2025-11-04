Грималдо очаква с нетърпение мача срещу бившия си отбор Бенфика

Алехандро Грималдо се изправя срещу бившия си клуб, когато Байер Леверкузен гостува на Бенфика в Шампионската лига в сряда, като "аспирините" ще преследват успех, с който да се реваншират за тежката домакинска загуба със 2:7 срещу Пари Сен Жермен.

Испанецът Грималдо игра в лисабонския клуб 2016-23, преди да се присъедини към Леверкузен, където спечели титлата и Купата на Германия в първия си сезон.

Грималдо коментира пред "Зюддойче Цайтунг", че се надява да помогне на отбора да стигне до първа победа в турнира. Очаква се испанецът да изведе Леверкузен с капитанската лента в отсъствието на наказания заради червен картон Роберт Андрих.

Леверкузен се нуждае от точките след равенствата в началото срещу Копенхаген и ПСВ Айндховен преди загубата от ПСЖ.

Но Бенфика, сега под ръководството на Жозе Моуриньо, е още по-зле с три загуби и без отбелязани голове в последните си два мача.

"Трите точки са важни, ако искаме да влезем в топ 24", каза главният изпълнителен директор на Леверкузен Фернандо Каро.