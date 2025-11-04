Осем години лишаване от свобода получи мъж за изнудване и заплахи за насилие

Окръжният съд в Ловеч осъди на осем години лишаване от свобода мъж за изнудване, придружено със заплахи за насилие. Мъжът с инициали И. С. Т. е признат за виновен за общо три престъпления, съобщи Петя Иларионова от съда.

Първото престъпление е за изнудване при условията на продължаващо престъпление и опасен рецидив.

В един случай мъжът е поискал 50 хиляди лева от семейство, като ги е заплашил с насилие и противозаконни действия с тежки последици за тях. Сред изразите, които е използвал, са: „Нещо няма пари, а има пистолет", „Помни ми думите, че ще ми дадеш парите с лихвите, иначе ще пострадаш".

В друг случай И. С. Т. е поискал 15 000 лева от друга двойка, като ги заплашил с изрази като: „15 000 български лева имаш да ми даваш до Коледа, най-късно до 15 януари или ще пострадаш сериозно“.

Въз основа на представените доказателства Окръжният съд го осъди на осем години „лишаване от свобода“.

И. С. Т. беше признат за виновен и че на 19 януари 2023 г. в Ловеч, в условията на опасен рецидив, е присвоил чужда движима вещ - мобилен телефон, поради което е осъден на шест години лишаване от свобода.

Третото престъпление, за което подсъдимият беше признат за виновен, е за това, че на 7 ноември 2022 г., представяйки се за друг човек, е подал сигнал до спешния телефон 112, че има поставена бомба в жилището му в Ловеч. За това престъпление той беше осъден на две години лишаване от свобода.

Съдът определи едно общо най-тежко наказание в размер на осем години „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при строг режим.

Подсъдимият трябва да заплати разноските по делото.

Иларионова припомня, че докато течеше съдебното производство и беше на свобода, И. С. Т. се укри от правосъдието и беше издирван с Европейска заповед за арест. Беше установен и задържан на 14 март 2025 г. в Република Северна Македония и впоследствие екстрадиран у нас.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес.