Юбилейна авторска вечер с музиката на Борислава Танева организира Габровският камерен оркестър на 5 ноември. Събитието ще се състои от 19:00 ч. в Художествена галерия „Христо Цокев“ Габрово. Това съобщи Иван Стоянов, диригент на Габровски камерен оркестър.

Солисти на концерта ще бъдат настоящи и бивши възпитаници на Борислава Танева, ученици от Габрово, Казанлък, Велико Търново и София. В програмата ще бъдат представени творби за пиано, флейта, виолончело и оркестър, солови пиеси за пиано от Борислава Танева, допълват организаторите.

Иван Стоянов посочи, че ще бъде отправен и юбилеен поздрав към доайена на българските виолончелисти – Христофор Папанчев. В него ще се включат самият Папанчев, Терез Стойнова на цигулка и Марио Бобоцов на пиано.

Габровският камерен оркестър е основан през есента на 1969 г. по инициатива на композитора, музиковеда и диригент Христо Питев и възпитаници на български висши музикални училища. Първият творчески период на оркестъра (1969–1974) се характеризира със смели репертоарни търсения в музикалния авангард от 50-те до 70-те години на XX век, както и с изпълнения на рядко срещани и непознати за широката публика пиеси от барока, виенската класика и романтизма.