Сръбският премиер Джуро Мацут е на посещение в Китай

Сръбският премиер Джуро Мацут е начело на правителствена делегация, която е на посещение в град Шанхай в Китайската народна република, предаде националната сръбска телевизия РТС.
Мацут подчерта, че отношенията между двете страни, благодарение на голямото лично приятелство между президентите Александър Вучич и Си Цзинпин, са се развили до много доверителни и стабилни през последните десет години.
„Удоволствие и чест е да бъда с вас и да мога да посетя Шанхай за първи път, който е един от най-красивите градове“, каза Мацут на китайския си колега Ли Цян.
"Оценяваме усилията ви за подобряване на сътрудничеството с Китай. Сърбия участва в Международното изложение всяка година, а през 2023 г. беше почетен гост. Всичко това показва как непрекъснато подобрявате отношенията си с Китай“, каза китайският министър-председател Ли Цян.
Той подчерта, че "стоманената дружба" и отношения между Сърбия и Китай несъмнено насърчават по-нататъшно сътрудничество.
„Тази година президентите Вучич и Си Цзинпин се срещнаха, обмениха мнения по различни въпроси и дадоха насоки за бъдещи отношения. Искаме да обогатим отношенията, да ги задълбочим, така че нашите народи да се възползват. Всичко това е в интерес и на двете страни“, каза Ли Цян.
Сръбският премиер Джуро Мацут изнесе лекция пред китайски студенти в Шанхайския университет за отношенията между Сърбия и Китай.
