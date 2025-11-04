За трета година Община Ловеч обявява конкурс с благотворителна цел по повод Деня на св. Спиридон

Конкурс „Топли ръкавички, шапки и шалове, изплетени от мама и баба“ организира за трета поредна година Община Ловеч. Инициативата се провежда в партньорство с Ротари клуб – Ловеч и е посветена на Деня на св. Спиридон – закрилник на занаятчиите, който се отбелязва на 12 декември, съобщават от общинската администрация.

Конкурсът е насочен към деца и ученици, които ще представят плетива, изработени от техните родители или баби. Изделията ще бъдат предложени за продажба с благотворителна цел на коледния базар през декември.

Право на участие имат всички деца и ученици от училищата и детските градини в Ловеч. Готовите изделия – шапки, шалове и ръкавици, изплетени от мами и баби, трябва да бъдат предадени в Общинската администрация до 20 ноември.

Най-добрите творби ще бъдат определени от специално жури, а победителите ще бъдат отличени на тържествена церемония на Покрития мост на 13 декември. За тях са предвидени парични награди.

Всички участници ще се включат в празнично дефиле на 12 декември, което ще тръгне от сградата на Младежкия дом и ще завърши на сцената пред Драматичния театър с награждаване на отличените.

Миналата година изработените и дарени плетива в рамките на конкурса бяха включени в инициативата на Община Ловеч „Направено от деца за деца“ и се предлагаха в една от къщичките на коледния базар. Събраните средства бяха дарени за безплатни очни прегледи на деца от първи клас.