Платените абонати на "Спотифай" нарастват с 12 на сто на годишна база през третото тримесечие

Шведският гигант в областта на онлайн музиката "Спотифай" (Spotify) e достигнал 281 милиона платени абонати през третото тримесечие, което е значителен ръст от 12 на сто на годишна база и е преминал прага от 700 милиона активни потребители до 713 милиона. Това обяви днес компанията, цитирана от Франс прес.

Оборотът му е нараснал със 7 на сто до 4,3 милиарда евро, надхвърляйки очакванията за 4,2 милиарда евро благодарение на увеличението на платените абонати и въпреки спада в приходите от реклама, уточни групата.

"Дейността ни е стабилна. Разполагаме с необходимите инструменти (ценообразуване, продуктови иновации, оперативен лост и в крайна сметка обръщане на тенденцията в рекламата), за да осигурим, както ръст на оборота, така и увеличение на печалбите", заяви Даниел Ек, основател и главен изпълнителен директор на "Спотифай".

Нетната печалба е скочила до 899 милиона евро спрямо 300 милиона година по-рано, а оперативната печалба, която е показател за рентабилност, е нараснала с 28 на сто до 582 милиона евро и е над прогнозите (485 милиона евро).

Групата се стреми да достигне общо 745 милиона активни потребители и 289 милиона абонати до края на годината.

Даниел Ек ще напусне поста си на 1 януари в полза на двама нови ръководители - Алекс Норстрьом, търговски директор и Густав Сьодерстрьом, директор по продуктите и технологиите.