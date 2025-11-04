Подробно търсене

Платените абонати на "Спотифай" нарастват с 12 на сто на годишна база през третото тримесечие

Галя Горнишка
Платените абонати на "Спотифай" нарастват с 12 на сто на годишна база през третото тримесечие
Платените абонати на "Спотифай" нарастват с 12 на сто на годишна база през третото тримесечие
Снимка: AP/Patrick Semansky
Стокхолм,  
04.11.2025 15:17
 (БТА)

Шведският гигант в областта на онлайн музиката "Спотифай" (Spotify) e достигнал 281 милиона платени абонати през третото тримесечие, което е значителен ръст от 12 на сто на годишна база и е преминал прага от 700 милиона активни потребители до 713 милиона. Това обяви днес компанията, цитирана от Франс прес.

Оборотът му е нараснал със 7 на сто до 4,3 милиарда евро, надхвърляйки очакванията за 4,2 милиарда евро благодарение на увеличението на платените абонати и въпреки спада в приходите от реклама, уточни групата.

"Дейността ни е стабилна. Разполагаме с необходимите инструменти (ценообразуване, продуктови иновации, оперативен лост и в крайна сметка  обръщане на тенденцията в рекламата), за да осигурим, както ръст на оборота, така и увеличение на печалбите", заяви Даниел Ек, основател и главен изпълнителен директор на "Спотифай".

Нетната печалба е скочила до 899 милиона евро спрямо 300 милиона година по-рано, а оперативната печалба, която е показател за рентабилност, е нараснала с 28 на сто до 582 милиона евро и е над прогнозите (485 милиона евро).

Групата се стреми да достигне общо 745 милиона активни потребители и 289 милиона абонати до края на годината.

Даниел Ек ще напусне поста си на 1 януари в полза на двама нови ръководители - Алекс Норстрьом, търговски директор и Густав Сьодерстрьом, директор по продуктите и технологиите.

/СЛС/

Свързани новини

19.08.2025 14:25

„Спотифай“ отваря офис в Истанбул

Световната платформа и лидер в разпространението на музика „Спотифай“ ще отвори свой офис в Истанбул през 2026 г. Това е стана ясно след среща на министъра на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой с представители на компанията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на културата и туризма.
29.07.2025 16:39

"Спотифай" излезе на загуба и разочарова допълнително с прогнозата си за третото тримесечие

Шведската платформа за стрийминг на музикално и медийно съдържание "Спотифай Технолъджи" (Spotify Technology SA) отчете загуба за второто фискално тримесечие, не оправда очакванията на анализаторите и разочарова с прогнозите си за следващия отчетен

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:37 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация