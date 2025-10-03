След интензивен валеж в Добрич има наводнени дворове и мазета

Общо подадените сигнали за наводнени мазета и приземни етажи в Добрич са 12. Това съобщи кметът Йордан Йорданов след заседание на щаба за действие при бедствия и аварии. Той посочи също, че трудноподвижна жена е изведена от дома си и настанена при близки. Движението в по-голямата част на града е нормално.

"Установени са няколко отворени улични шахти. Два екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще бъдат дежурни тази вечер, а допълнителни екипи са в готовност при необходимост. Три екипа на МВР също ще бъдат постоянно на терен. Нивото на водата в дерето се следи чрез видеонаблюдение. Към момента обемът ѝ продължава да спада", посочи Йорданов. Той допълни, че нивото на водата в дерето при Диагностично-консултативен център – 2 е намаляло с около 40 сантиметра.

Кметът съобщи също, че е възстановено движението на местата, където е било временно спряно. "Автобусите на градския транспорт не са преустановявали движението си. По време на обилните валежи са използвали обходни маршрути, а в момента вече се движат по одобрената транспортна схема. Екипите на „Спешна помощ“ не са имали затруднения при придвижване. Всички институции следят внимателно обстановката. Според официалните данни валежите ще спрат напълно тази вечер. Зала „Добротица“ е подготвена за евакуация при необходимост – осигурени са вода и одеяла", каза още Йорданов. Кметът посочи, че дерето и дъждоотоводните шахти се почистват планово, включително и през последните десет дни.

От Хидрометеорологическата обсерватория казаха за БТА, че падналото количество дъжд за 50 минути е било 56 л/кв. метър. Оттам посочиха, че валежът е започнал от 18:10 и е приключил около 19:00 часа. Преди това измереното количество валежи през деня е било около 5 л/кв. метър. Дежурният в обсерваторията отбеляза също, че скоростта на вятъра е била между 3-4 м/с, като е имало пориви до 11 м/секунда. По време на валежа обаче, тя е паднала до 2 м/секунда.

При оперативните дежурни на осемте общини от областта не са постъпвали сигнали за паднали дървета и сериозни поражения поради лошото време. Дежурният в община Балчик каза, че през деня са били отстранени две дървета по пътя Балчик – к.к. Албена, но те не са създали проблеми.

В Шабла скоростта на вятъра е достигнала 8,9 м/секунда.

От Областното пътно управление казаха за БТА, че няма сигнали за затруднено движение по републиканската пътна мрежа поради паднали дървета, но на места има повече събрана вода, която създава условия за аквапланинг и проблеми.

По-рано кметът на Добрич Йордан Йорданов свика щаба за действия при бедствия и аварии.