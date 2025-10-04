МОЛДПРЕС: Седемдесет процента от публичните услуги за компании в Молдова са достъпни онлайн

Публичните услуги, предназначени за компаниите, са дигитализирани на 70 процента, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

По този начин предприемачите могат да получат достъп до повечето услуги, от които се нуждаят, в дигитален формат. Те включват от планиране и получаване на разрешителни документи до подаване и получаване на документи, с което се спестяват време и пари и се елиминират ненужните посещения на гишетата.

Според Министерството на икономическото развитие и дигитализацията, в момента от общо 407 обществени услуги, предназначени за предприемачи и бизнесмени, 284 са достъпни дигитално.

Само през последните три месеца Агенцията за електронно управление е дигитализирала 30 нови услуги, предлагайки на предприемачите съвременни решения, които намаляват административното бреме. До тях може да се осъществи бърз достъп отвсякъде чрез приложението "EVO" или servicii.gov.md.

Заместник министър-председателят и министър на икономическото развитие и дигитализацията Дойна Нистор заяви, че дигитализацията на обществените услуги не е просто технологична стъпка, а дълбока промяна в отношенията между държавата и бизнес средата.

"Всяка услуга, която е достъпна онлайн, означава спестено време за предприемачите и спестени пари за компаниите, които могат да бъдат инвестирани в развитие на бизнеса, а не в бюрокрация. Това са ресурси, които могат да бъдат насочени към иновации и растеж. Нашата цел е ясна: да изградим държава, която подкрепя и ускорява частната инициатива, предлагайки прости, бързи и предвидими решения, както се случва в развитите европейски икономики", каза Нистор.

Директорът на Агенцията Николета Коломеец подчерта, че чрез дигитализацията на публичните услуги предприемачите спестяват време, а държавата печели доверие.

"Говорим за конкретни решения. От планиране и получаване на разрешителни до подаване и получаване на документи в дигитален формат, което означава пълна дигитализация", каза тя.

Властите са си поставили за цел 75% от публичните услуги за компаниите да бъдат дигитализирани до края на тази година, което би означавало, че през следващия период още 22 услуги ще бъдат достъпни онлайн.

В момента 15 институции предлагат услугите си изцяло онлайн, което улеснява бързия и сигурен достъп за компании и предприемачи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)