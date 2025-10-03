Голям археологически обект като Хераклея Синтика със сигурност генерира зрителски интерес и материали, които ще бъдат откривани тепърва, каза доц. Христо Попов

Един голям археологически обект като Хераклея Синтика със сигурност генерира зрителски интерес и материали, които ще бъдат откривани тепърва. Това каза пред журналисти директорът на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките БАН (НАИМ-БАН) доцент д-р Христо Попов при официалното представяне в Петрич на реставрираната втора скулптура, открита при разкопките в античния град Хераклея Синтика.

Той оцени миналата година, когато бяха открити двете скулптури в античния град, като година на големи открития.

Днес изпълняваме едно поето задължение, което е ангажимент за нещо, което е много важно както за община Петрич, така и за НАИМ-БАН. Когато предложих възможността статуята да дойде в НАИМ на БАН осъзнах необходимостта, с оглед състоянието на паметника, за него да се положат възможно най-добрите грижи и нещата да се случат по възможно най-добрия и професионален начин, което на място невинаги е възможно. Като логистика, като тежест на тази сериозна инвестиционна задача – не беше лека, допълни директорът на НАИМ-БАН. Той добави, че сумата, която е била необходима за реставрирането на скулптурата е надхвърлила 50 хиляди лева. Благодарение на подкрепата на ръководителя на националната програма за научна инфраструктура ИНФРАМАТ, голяма част от необходимите средства и ресурси са осигурени.

През последните няколко месеца няколко специализанти от Националната художествена академия са преминали през възможността да работят върху статуята на Хераклея Синтика, каза доц. д-р Христо Попов. Той поясни, че процесът по реставриране на скулптурата е продължил дълго заради необходимостта нещата да се случат както трябва, а резултатът да удовлетвори всички. Днес връщаме щафетата с огромно облекчение. Това, което взехме в началото на декември миналата година с ангажимента да го пазим и върнем в едно по-добро състояние за бъдещите поколения, е реставрирано по един адекватен, съвременен начин. Изпълняваме този поет ангажимент, заяви директорът на НАИМ-БАН.

Той посъветва да се мисли за втора сграда на музея, защото един голям археологически обект като Хераклея Синтика със сигурност е свързан с още много материали, които ще бъдат откривани тепърва.

Директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова каза, че всички от екипа на музея са щастливи да посрещнат реставрираната скулптура. Доволни сме, че вторият младеж от Хераклея Синтика зае достойно мястото си. Очакваме посетителите, които да дойдат и да оценят високата художествена стойност на скулптурата. Проф. Вагалински откри наскоро още по-мащабна част от скулптура на Херакъл. Това дава обещание за следващи интересни находки. Съвсем сериозно трябва да гледаме в перспектива. Един хоризонт от десет години задължава да има ново експозиционно пространство, смята директорът на Историческия музей. Според нея най-подходящото място е Хераклея Синтика. Исторически музей – Петрич се развива много добре. Много сме щастливи от екипа за това, но трябва да мислим и занапред, каза Стоянова.