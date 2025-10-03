Българите ще имаме много добри новини, когато си залагаме главите за работите си, строим не дувари, а мостове помежду си и Бог е с нас, каза в Дряново генералният директор на БТА Кирил Вълчев

Българите ще имаме много добри новини, когато си залагаме главите за работите си, строим не дувари, а мостове помежду си и Бог е с нас. Това каза в Дряново генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Вълчев беше в града по повод кулминацията на отбелязването на 225 години от рождението на Колю Фичето в родния град на майстора, заедно с председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

„БТА, Община Дряново и Исторически музей – Дряново в началото на годината подписахме договор да популяризираме това честване. Всъщност, в архивите на БТА за 127-годишната ѝ история има много новини за отбелязване на годишнини тук в Дряново. Общината и всички вие, гражданите на Дряново, заслужавате и признание и насърчение, че пазите паметта на Колю Фичето“, каза в приветствието си Кирил Вълчев.

По думите на генералния директор на БТА, трябва да се отправят поне три послания. Първото послание, според Вълчев, е от историята, когато Колю Фичето е казал на пашата, че ако не построи за парите, за които е обещал, за срока в който е обещал и за вида, който е обещал да изглежда мостът край Бяла, да му бъде взета главата.

„Представете си как би изглеждала България и дали дъждовете, колкото и поройни да са, щяха да взимат жертви като днес, ако управниците си залагаха като Колю Фичето главите с решенията, които вземат. Ако строителите си залагаха главите като Колю Фичето за къщите, хановете, чешмите, фабриките, които строят. Щяхме ли да имаме усещането, че в България не можем да живеем справедливо, ако прокурори и съдии си залагаха главите за решенията, които взимат. Най-сетне щяхме ли да бъдем заливани от толкова лъжливи новини, ако журналистите си залагахме главите за това, което пишем и говорим“, каза още Кирил Вълчев.

Третото важно послание на Колю Фичето, по думите на Кирил Вълчев, е че не трябва да се строят толкова много дувари, които да ни делят, а мостове помежду ни.

„Колко още по-хубава щеше да бъде България, ако от управници до всеки един от гражданите хвърляхме мостове помежду си, а не дувари“, допълни генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

БТА в лицето на генералния директор на агенцията получи почетен плакет по повод отбелязване на годишнината на именития майстор строител.