В Русе джазмените се чувстваме в свои води, каза Ангел Заберски – син при представянето на албума си „Изповед на един син“

За мен е изключително удоволствие да съм за пореден път гост в Русе, където джазмените се чувстваме в свои води. Това каза по време на представянето на албума си „Изповед на един син“ в крайдунавския град композиторът и пианист Ангел Заберски – син.

Музикантът отбеляза, че албумът е посветен на неговите родители – естрадната певица Маргарита Радинска и композиторът Ангел Заберски. Той добави, че мечтата му е след края на концерта всеки един човек от публиката да си тръгне по-усмихнат, по-щастлив, по-добър и по-одухотворен.

Основен солист в музикалното събитие в Държавна опера – Русе беше тромпетистът Михаил Йосифов. Заедно с Ангел Заберски – син на сцената се изявиха още басистът Борис Таслев и барабанистът Стоян Янкулов – Стунджи, с които композиторът свири от години в трио. Участие взе и струнен квартет „Стойнев“, както и брас квинтет в състав Димитър Стоев – бас тромбон, Владислав Мичев – тромбон, Ивайло Благоев и Георги Стойков – тромпет, и Красимир Костадинов – валдхорна.

Публиката в крайдунавския град имаше възможност да чуе авторска музика и аранжименти на Заберски на популярни и световни шлагери от близкото и далечно минало, както и негов прочит на оперната музика. Прозвучаха пиеси и аранжименти на „Княз Игор”, „Гранада”, „Валсиращият валс”, „Амапола”, „Падащи сълзи”, на ария от операта „Палячи” на Леонкавало, „Фънк балада”, „Крилете на вятъра”, „Танцуващият тромпетист”, написана специално за Михаил Йосифов. Заберски представи и пиесата „Епилог”, която е последната от албума „Изповед на един син”.

Публиката чу изпълнение на пиесата „Тракийски напеви”, в която като солист заедно с тромпетиста Михаил Йосифов се включи и кавалджията Недялко Недялков. Стоян Янкулов – Стунджи направи соло на барабани, с което предизвика за участие и публиката. В края на концертната програма беше представен и нов аранжимент на Заберски на песента на Стоян Янкулов и Елица Тодорова „Вода”.

Аплодисментите на публиката предизвикаха и изпълнението на бис на прочита на Заберски на „Лунна светлина” на Дебюси, с което и завърши музикалното събитие.