Да вземем пример от трудолюбието и почтеността на Колю Фичето, каза в Дряново председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя беше гост на концерта на местни състави и Детския радиохор на БНР, който е кулминация в програмата за отбелязване на 225 години от рождението на Колю Фичето.

„Според мен от уста Колю Фичето трябва да вземем трудолюбието. Това е въпрос на отношението към труда, а не първо да се поставя въпросът за заплащането, а не какво могат да направят. На второ място е почтеността, тогава, когато си се ангажирал с определено обществено дело, да го направиш така, че да издържи на изпитанието на времето“, каза за БТА Наталия Киселова.

„Мостовете, черквите, чешмите, сградите, които е построил, над 200 години по-късно, когато говорим за един човек, хванал се с двете си ръце и градил – това показва как устоява построеното на времето“, допълни Киселова.

Председателят на парламента коментира и идеята да се създаде фондация на името на Колю Фичето, която да се занимава с опазване на архитектурното наследство на България. „В тази идея има много разум, защото – първо да бъдат опазвани, второ обектите на Колю Фичето трябва да бъдат популяризирани и, не на последно място, да можем да съхраняваме паметта жива. Държавата е, както се казва, винаги търсен съюзник, но мисля, че в основата на тази идея трябва да бъде местната общност“, каза още Наталия Киселова.

В края на концерта Детският радиохор на БНР и местни деца изпълниха като жест към публиката песента „Преминал майстор през земята“.