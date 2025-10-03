Близо 110 души получиха медицинска помощ, храна и вода в сградата на кметството в Свети Влас, след евакуация от района на ваканционно селище Елените

Близо 110 души получиха медицинска помощ, храна и вода в сградата на кметството в Свети Влас, след евакуация от района на вилно селище Елените. Това съобщи за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов.

"В стаи в кметството първоначално бяха настанени седемнайсет души. На около сто и десет човека, превозени дотук, бе оказана помощ. Сред тях малки деца, възрастни и трудноподвижни хора. Осигурени са екипи на Българския Червен кръст (БЧК), медицински екипи, раздадохме храна, включително консерви, млечни продукти, хляб, вода", каза Николов.

Сред потърсилите помощ и транспортирани от екипи на "Гражданска защита" и полицията е имало хора с наранявания по краката и ръцете. Вероятно от твърди предмети и стъкла придошли от водата, каза кметът.

Около 110 души са настанени в хотел "Лагуна" и в хотелски комплекс "Форт Нокс Панорама" в Свети Влас. Местна жителка е приютила около 20 души в нейни имоти.

Към момента в кметството остава настанен млад мъж – украински гражданин, за когото е осигурено помещение, добави още кметът.

От пресцентъра на Областната управа – Бургас информираха за БТА, че има екипи на всички институции, които ще бъдат в района на Свети Влас и вилно селище Елените цяла нощ.

На евакуираните помощ е оказана от БЧК – Бургас, доброволци от екипа за реакция при бедствия, аварии и кризи, парамедик от Мобилния здравен екип на организацията, доброволци от Общинската организация на БЧК – Несебър.

От БЧК информираха, че нейни екипи остават на място и са в готовност да окажат съдействие при продължаващата евакуация.