Софийският градски съд остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Софийският градски съд (СГС) остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

По време на заседанието защитата и обвиняемите поискаха по-лека мярка за неотклонение, която към момента е "задържане под стража". От прокуратурата заявиха, че не са настъпили нови обстоятелства, които да водят до отпадане на предпоставките за отпадане на мярката за неотклонение „задържане под стража“ и на двамата обвиняеми. Има завишена опасност, ако бъде променена мярката в по-лека, обвиняемите да извършат друго престъпление, посочиха от държавното обвинение.

Мярката може да бъде обжалвана и адвокатите на двамата обвиняеми заявиха, че ще обжалват решението на съда.

На 12 юли Софийският градски съд разгледа мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха тогава в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.