Подробно търсене

Божидар Саръбоюков заслужи приза "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации

Ива Кръстева
Божидар Саръбоюков заслужи приза "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации
Божидар Саръбоюков заслужи приза "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации
Легендарният треньор Илиян Пищиков (в дясно) получава наградата на Божидар Саръбоюков за "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации, снимка: БФЛА
Птуй, Словения,  
03.10.2025 21:43
 (БТА)

Българинът Божидар Саръбоюков и сръбкинята Ангелина Топич заслужиха приза за  "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ). 

Церемонията по награждаването се проведе в Птуй (Словения), а от името на Саръбоюков наградата получи легендарният треньор Илиян Пищиков. Състезателят в момента е на лагер за новия сезон и не присъства на събитието.

21-годишният Саръбоюков стана европейски първенец в зала на скок дължина при мъжете в Апелдоорн, спечели сребро на континенталния шампионат за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и завърши втори на на Балканския шампионат във Волос.

20-годишната Топич взе бронзов медал в скока на височина на световния шампионат при жените в Токио,  сребро в Апелдоорн, стана европейска шампионка до 23 години  в Берген и балканска шампионка на открито във Волос.

Състезателите на овчарски скок Емануил Каралис (Гърция) и Тина Шутей (Словения) са лекоатлет и лекоатлетка за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ).

Каралис триумфира, след като стана световен вицешампион на открито в Токио и в зала в Нанцзин, както и европейски първенец на закрито в Апелдоорн, както и балкански шампион на открито във Волос, с което си осигури първото място в класацията при мъжете.

Най-добра при жените е Шутей, която взе бронз в Токио, сребро в Нандзин и Апелдоорн, като спечели в своята дисциплина на Европейското отборно първенство в група Б.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:41 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация