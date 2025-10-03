Подробно търсене

Русия обяви журналистката Марина Овсянникова за "чуждестранен агент"

Симеон Томов
Русия обяви журналистката Марина Овсянникова за "чуждестранен агент"
Русия обяви журналистката Марина Овсянникова за "чуждестранен агент"
Журналистката Марина Овсянникова по време на пресконференция в Париж (10.02.2023 г.). Снимка: АП/ Christophe Ena
Москва ,  
03.10.2025 22:12
 (БТА)
Етикети

Руските власти обявиха журналистката Марина Овсянникова, станала известна с това, че на живо по държавната телевизия се противопостави публично на руската инвазия в Украйна и по-късно избяга в чужбина, като "чуждестранен агент", предаде ДПА. 

Руската държавна новинарска агенция ТАСС съобщи решението по-рано днес, позовавайки се на министерството на правосъдието. 

Категоризирането за "чуждестранен агент" се използва от Кремъл за стигматизиране на опозиционни фигури и критици. Лицата, включени в списъка, са подложени на редица ограничения и неблагоприятни условия в Русия. 

Овсянникова, която по онова време все още работеше в руската държава телевизия, привлече международното внимание през 2022 г., когато се появи по време на предаване на живо с плакат с антивоенни надписи, малко след като Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна, отбелязва ДПА. 

След случилото се тя работи за кратко за германския вестник "Велт", както и за други медии, преди да се върне отново в Русия, където организира протест срещу войната. През октомври 2022 г. адвокатът ѝ обяви, че тя е напуснала страната завинаги и е заминала за Европа. През 2023 г. руски съд я осъди задочно на осем години и половина в наказателна колония. 

 

/ГГ/

Свързани новини

13.10.2023 17:43

Руската журналистка Марина Овсянникова каза след медицински изследвания, че не е била отровена

Руската журналистка Марина Овсянникова, станала известна с това, че на живо по държавната телевизия се противопостави публично на руската инвазия в Украйна, каза, че медицинските ѝ изследвания не са показали следи от отравяне, предаде Франс прес.
04.10.2023 11:06

Руската журналистка Марина Овсянникова бе осъдена задочно на 8,5 години лишаване от свобода

Бившият редактор от руската телевизия "Първи канал" Марина Овсянникова беше осъдена задочно на 8,5 години лишаване от свобода по обвинение в разпространение на недостоверна информация за въоръжените сили на Русия, предаде ТАСС.
27.03.2023 01:13

Руската журналистка Марина Овсянникова се надява, че заповедта за арест на Путин ще предизвика съпротива

Руската журналистка Марина Овсянникова заяви, че решението на Международния наказателен съд да издаде заповед за арест на президента Владимир Путин й е дало "някаква надежда", че в елита на страната може да се породи съпротива, предаде
21.10.2022 05:23

Руски съд разпореди да бъде арестувана Марина Овсянникова

Руски съд постанови да бъде арестувана журналистката Марина Овсянникова, която през март прекъсна централната новинарска емисия на Първи канал на държавната телевизия с плакат против войната в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс.
10.08.2022 16:21

Руските власти задържаха журналистката, противопоставила се на войната в Украйна

Руската журналистка Марина Овсянникова, станала известна, след като прекъсна новинарската емисия на руска държавна телевизия с плакат срещу войната в Украйна, беше арестувана днес по обвинение в дискредитиране на въоръжените сили, съобщи нейният адвокат, цитиран от Франс прес.
08.08.2022 21:20

Руските власти наложиха нова глоба на журналистка, противопоставяща се на инвазията в Украйна

Руската журналистка Марина Овсянникова, станала известна с това, че прекъсна новинарска емисия на държавната телевизия с плакат срещу инвазията в Украйна, беше осъдена да плати нова глоба заради това, че осъжда войната, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:41 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация