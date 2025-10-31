Четирима българи бяха осъдени на между 2 и 4 години затвор за оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж

Подробно търсене

Мемориалът на Холокоста в Париж е изрисуван със зелена боя при друг вандалски акт, 31 май 2025 г. Илюстративна снимка: АП/Aurelien Morissard
Париж,  
31.10.2025 22:05
Четирима българи бяха осъдени днес в Париж на между 2 и 4 години затвор за оскверняването на Мемориала на Холокоста във френската столица, предаде Франс прес.

Вчера прокуратурата поиска именно такива присъди. Процесът за вандалската проява, датираща от май миналата година, започна ден по-рано.

На четиримата българи бяха повдигнати обвинения, че са нарисували по мемориала "червени ръце" - символ, който може да бъде свързан с убийството на израелски войници в Рамала, на Западния бряг на река Йордан, през 2000 г. Има обаче подозрения, че в случая има чуждестранна намеса, отбелязва АФП.

Днес Изправителният съд в Париж осъди на по две години затвор Георги Филипов и Кирил Милушев като извършители на деянието. Организаторите Николай Иванов и Мирчо Ангелов, който се издирва, получиха съответно четири години затвор и три години задочно.

На четиримата българи също така бе наложена постоянна забрана да влизат във Франция.

