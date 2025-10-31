Концерт спектакъл „Прекрасна вечер с вас“, част от инициативата „Концерти с кауза“, се проведе в Сливен

Концерт спектакълът „Прекрасна вечер с вас“, част от инициативата „Концерти с кауза“, се проведе в Сливен. Събитието беше в подкрепа на две значими кампании – „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочена към превенция на репродуктивните проблеми при младите хора, и „За повече българска музика в национален ефир“.

„За нас е изключителна чест да бъдем отново в Сливен – град с невероятна енергия, който винаги ни зарежда. Тук се чувстваме като у дома си“, каза Атанас Лазаров. „Нашата мисия е чрез музиката да даваме гласност на обществено значими теми“, допълни Галя Георгиева.

Инициативата е лична кауза на Галя Георгиева и Атанас Лазаров и се реализира съвместно със Сдружението на независимите артисти, музиканти и певци (СНАМП), Агенция „Сребърен ключ“, Студио „Спринт Проджект“ и Сдружение „Жени с кауза“, с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

На сцената излязоха Петя Буюклиева, Милена Славова, група „Спринт“, Росица Ганева и дует „С Кауза“.

В памет на поета и текстописец Иван Тенев, който почина на 30 октомври, участниците изпълниха негови песни в знак на почит към приноса му към българската култура и музика.

Официален домакин на вечерта беше италианският предприемач Едуардо Миролио.

Проектът „Концерти с кауза“ вече е реализиран в над 12 български града, като Сливен е сред ключовите спирки от националната обиколка.

Концертът се състоя в овалната зала на хотел „Парк Централ“ и събра представители на обществения, културния и туристическия живот на града.

Медийни партньори на събитието са БТА, Destinations TV, „България Днес“, „Стандарт“ и „Новинар.бг“.