Писателката Хелън Гарнър спечели британската награда за нехудожествена литература "Бейли Гифорд"

Австралийската писателка Хелън Гарнър спечели британската награда за нехудожествена литература "Бейли Гифорд", предаде Асошиейтед прес.

Отличието се присъжда на 82-годишната авторка, сред чиито известни фенове е певицата Дуа Липа, за нейните "завладяващи и откровени дневници".

Хелън Гарнър беше обявена за носител на наградата от 50 000 британски лири (65 000 долара) на церемония в Лондон за "Как да завършиш история" (How to End a Story).

Журналистът и председател на журито Роби Милън каза, че Гарнър е единодушният избор на шестимата съдии.

Милън допълни, че всички те са били запленени от проницателните наблюдения и "безразсъдната откровеност" в книгата, която обхваща живота и работата на Хелън Гарнър между 1978 и 1998 г.

По думите на председателя на журито това е "забележителна, пристрастяваща книга". Авторката използва формата на дневник, смесвайки интимното, интелектуалното и ежедневното, за да достигне нови висоти. "Има места, които са ужасно неудобни. Тя разкрива всичко", казва Милън.

Произведението от 800 страници на Хелън Гарнър е първият сборник от дневници, спечелил наградата, учредена през 1999 г.

и отличаваща книги на английски език в областта на актуалните събития, историята, политиката, науката, спорта, пътеписите, биографиите, автобиографиите и изкуствата.

Гарнър беше предпочетена пред петима други финалисти, сред чиито произведения бяха биографии на поета Алфред Тенисън и писателката Мюриъл Спарк.

Милън каза още, че Хелън Гарнър се нарежда до Вирджиния Улф сред великите автори на дневници.

Гарнър е по-слабо известна извън родната Австралия, като издателите в САЩ и Великобритания едва наскоро започнаха да публикуват много от книгите й.

"Отне ни време да разберем колко е добра. Най-накрая тя получи признание и се надявам това отличие да го затвърди", каза Роби Милън.

Гарнър е втората австралийка поред, спечелила наградата "Бейли Гифорд". Миналата година победител стана тасманийският писател Ричард Фланаган за мемоарната си книга "Въпрос 7", припомня агенцията.