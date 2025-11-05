Движението по шуменските улици „Харалан Ангелов“ и „Нанчо Попович“ от днес е еднопосочно

По шуменските улици „Харалан Ангелов“ и „Нанчо Попович“ от днес се въвежда еднопосочно движение, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Движението по ул. „Харалан Ангелов“ ще бъде разрешено от кръстовището с ул. „Васил Априлов“ към кръстовището с ул. „Св. св. Кирил и Методий“, а на ул. „Нанчо Попович“ - от ул. „Св. св. Кирил и Методий“ към ул. „Васил Априлов“. Движението в обратната посока се забранява, като съответните промени ще бъдат сигнализирани с необходимата вертикална сигнализация. Днес се монтират и новите пътни знаци, отбелязаха от общинския пресцентър.

Промените се въвеждат в изпълнение на приетия от Общинския съвет в Шумен на 29 май 2025 г. Генерален план за организация на движението. Съгласно документа от 1 октомври 2025 г. започна въвеждането на еднопосочност, като това вече е направено на ул. „Петко Българанов“ и ул. „Преслав“, уточниха от пресцентъра на общинската администрация и допълниха, че ще информират своевременно за предстоящите промени.

Общинските съветници от „Възраждане“ ще внесат в Административния съд в Шумен жалба срещу приета Наредба за организация на движението, с която бе разширена зоната за платено паркиране в града. Това съобщи общинският председател на "Възраждане" и председател на групата общински съветници на партията в Общинския съвет в Шумен Ивайло Обретенов на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Шумен на 3 ноември. Според него гласуваната наредба е в нарушение на приетия Генерален план на движението. "В жалбата ще бъдат изброени улиците, които не кореспондират с Генералния план за движението в общината, включени като зона за платено паркиране, а в Плана не е отбелязано да има такава зона“, уточни за БТА Обретенов.