МЕНА: Външният министър на Египет замина на официално посещение в Алжир

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати замина днес на официално посещение в Алжир, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

По време на визитата Абделати е планирал да проведе срещи с редица представители на алжирските власти, за да обсъдят начини за укрепване на двустранните отношения, както и да обменят мнения по регионални въпроси от взаимен интерес.

Той ще участва и в срещата на тристранния механизъм за Либия, която включва външните министри на Египет, Тунис и Алжир, с участието на специалния пратеник на Организацията на обединените нации за Либия.

Срещата е в рамките на съвместните усилия на съседните на Либия страни за подкрепа на процеса на политическо уреждане между либийските партии, обединяване на регионалните и международните позиции, насочени към запазване на единството, суверенитета и териториалната цялост на Либия и реализиране на стремежите на либийския народ за сигурност, стабилност и развитие.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)