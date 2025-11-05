Парламентът отхвърли проекторешението на „Възраждане“ за създаване на временна комисия за строителството и финансирането на хотел „Хаяши” в София

Парламентът отхвърли със 79 гласа „за“, 113 „против“ и 9 „въздържал се“ проекторешението на „Възраждане“ за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши” в София и връзката му със семейството на премиера Росен Желязков.

Необходимостта от създаване на тази комисия е породена от нарастващите обществени съмнения и медийни разкрития относно финансовите дейности на семейството на премиера Росен Желязков и в частност построяването на луксозния хотел „Хаяши”, посочват в мотивите си от "Възраждане". Проектът е почти завършен към края на август 2025 г. и е оценен официално на 9 млн. лв., макар реалната му стойност да се предполага, че е значително по-висока - до 20-30 млн. евро, според различни експертни оценки, отбелязват от партията. От "Възраждане" посочват още, че официалната декларация на премиера и семейството му посочва инвестиция от 9 млн. лв., финансирана основно чрез банкови заеми и лични средства.

Тази комисия представлява "стрес тест" не само за управляващите, а и за опозицията, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Защо е стрес тест обаче, защото в случая става въпрос за много сериозни въпроси, които се задават, въпроси, които предполагат наличието на грандиозна корупция и то на върха на държавата, каза той. За много по-малки прегрешения или дори предположения за прегрешения са си отивали хора, които са били на по-високи позиции в управляващата партия ГЕРБ, каза Костадинов и припомни случая с Цветан Цветанов и шестте му апартамента.

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева коментира, че обвиненията са напълно безпочвени и няма никакви данни за извършване на престъпления, за корупция и изпиране на пари. Кредитът, за който стана въпрос многократно, е взет от строителната фирма, която съответно е построила хотела, и дружеството мажоритарен собственик е солидарен съдлъжник, заяви тя. Само това трябва да ви бъде достатъчно, за да разберете, че нито Росен Желязков, нито неговата съпруга, нито който и да било член на неговото семейство, не е взимал кредит, поради което не можем и да говорим за всички тези последващи водопади от безсмислени обвинения, каза Сачева.